Caner Erkin'in Bülent Yıldırım'a isyanı sürüyor! 'İstemezsen görmezsin'

GALATASARAY ile Beşiktaş arasında Türk Telekom Stadı’nda oynanan derbi sona erdi ancak hakem Bülent Yıldırım ile ilgili tartışmalar devam ediyor. Siyah-Beyazlılar’ın MHK’ya şikayet ettiği Yıldırım hakkında başta tartışılan taç pozisyonunun kahramanı Caner Erkin’in yanı sıra kaptan Necip Uysal, Atiba ve Gökhan Gönül’den de sert eleştiriler var.

YILDIRIM, G.SARAY’A ÇALIŞTI!

Gökhan tepkisini başlama vuruşu öncesi topu yere atarak ve sosyal medya paylaşımı ile ortaya koyarken, Necip ile Atiba da hakem Bülent Yıldırım’ın bütün takdir haklarını Galatasaray’dan yana kullandığını savunmuştu. Mariano’nun vuruşunda topun kendisinden çıktığı iddia edilen Caner’in de hakeme yönelik öfkesi bitmek bilmiyor.

GÖRMEK İÇİN BAKMAK YETMEZ

Topun kendisine çarpıp çarpmadığı yolundaki soruya “Gözleriniz varsa...” diye tepki koyan Siyah-Beyazlı oyuncu, hakem hakkında ise “Bülent Yıldırım o pozisyonda topun kimden dışarı gittiğini çok iyi biliyordu ancak atışı Galatasaray lehine verdi. Görmek için bakmak yetmez, görmemek için de âma olmak gerekmiyor” ifadelerini kullandı.