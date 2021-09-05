Caner Erkin'in yeni adresi belli oluyor! Sürpriz imza

5 Eylül 2021 Pazar 23:30 - Güncelleme: 5 Eylül 2021 Pazar 23:30

Vitor Pereira'nın Fenerbahçe'nin başına geçmesiyle beraber kadroda düşünülmeyen milli futbolcu Caner Erkin sarı lacivertlilerden ayrılmıştı. Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor ile görüşme gerçekleştiren Caner Erkin İstanbul'da kalacak gibi gözüküyor.

Karadeniz temsilcisiyle şartlarda bir türlü anlaşamayan Caner Erkin için Karagümrük devreye girdi.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Karagümrük Başkanı Süleymen Hurma ile Caner Erkin'in menajeri Batur Altıparmak bir araya gelerek transferin detayları üzerine bir görüşme yapacak.

Bu görüşmenin ardından Caner Erkin'in Karagümrük'e imza atması bekleniyor.