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Caner ve Gökhan ateşliyor

Kartal’ın Fenerbahçe’de oynadıktan sonra kadrosuna kattığı iki bek oyuncusu bu sezon atılan 11 gole doğrudan katkı verdi. Caner, 2 gol 6 asiste imza atarken, Gökhan 1 gol 2 asistle oynadı.

  • Star Spor
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BEŞİKTAŞ’IN iki bek oyuncusu Caner Erkin ile Gökhan Gönül, takıma hücumda verdikleri katkıyla adeta arkadaşlarını ateşliyor. Her iki tecrübeli oyuncu da Fenerbahçe kariyerlerinin ardından Siyah-Beyazlı formayı giyerken adeta ikinci baharlarını yaşıyorlar. Kasımpaşa karşılaşmasında beraberlik getiren gole imza atan Caner Erkin, bu sezon ikinci kez fileleri havalandırdı. 14 lig maçının 13’ünde görev yapan ve asıl mevkisi sol bekin yanı sıra sol açık olarak da görev yapan 31 yaşındaki oyuncu 6 da asiste imzasını attı. Gökhan Gönül ise Kasımpaşa karşılaşmasında 2 asist yaparken geçen haftaki Kayserispor sınavında da bir kez fileleri havalandırdı. Ligde 12 maçta görev alan 34 yaşındaki sağ bek istikrarlı performansı ile alkışlanıyor. İki futbolcu bu sezon 3 gol 8 asistle toplam 11 gole doğrudan katkı sağlayıp, Beşiktaş’ın başarısında pay sahibi oldular

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