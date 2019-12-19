‘Canımızı acıtan kadına şiddet’

Star Spor 19.12.2019 00:03 - Güncelleme: 19.12.2019 00:03

GALATASARAY Kulübü Tuzlaspor maçı sonrası çıkan olaylar üzerine dün bir basın açıklaması yaptı. Futbol A Takım Medya Koordinatörü Hande Sümertaş’a yapılan saldırıya dikkat çekilen açıklama şöyle: “Yaşananların, verdiğimiz mücadele ve hak edilmiş galibiyeti sindirememenin çok dışında, bilinçli ve organize olarak yaratılmaya çalışan bir algı olması üzüntü ve kaygı vericidir.”

SPOR İÇİN TEHLİKE UNSURU

“Yaşanan olayların içinde canımızı en çok acıtan Hande Sümertaş’a yapılan çirkin saldırıdır. Kadına şiddetin her gün bir başka acı olayla gündeme geldiği ülkemizde Galatasaray Spor Kulübü olarak bu konudaki hassasiyetimizi defalarca dile getirmekle beraber, bir spor sahasında bile kadına fiziki saldırıda bulunacak kadar canavarlaşanlar Türk Sporu ve geleceği adına tehlike unsurudur ve spor ortamından derhal uzaklaştırılmalıdırlar.”

YETKİLİLERİ GÖREVE ÇAĞIRIYORUZ

“Futbol Akademimizin girişinde yazan ‘Sizi buraya getiren yeteneğiniz, burada tutacak olan ise karakterinizdir’’ sözüyle rakibe saygı düsturuyla yetiştirdiğimiz gençlerin önce iyi insan, sonra iyi sporcu olmasına yönelik gururla ortaya koyduğumuz çabamızı birkaç kendini bilmezin gölgelemeye çalışması kabul edilemez. Türk sporunun geleceği adına TFF’yi ve 6222 sayılı kanun kapsamında yetkilileri görevini yapmaya davet ediyoruz.”