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Spor

Canın sağ olsun Ferhat Arıcan

Milli cimnastikçi Ferhat Arıcan, Paris 2024 paralel bar finalinde 15.100 puanla Olimpiyat 5'incisi oldu. İşte detaylar...

Akşam6 Ağustos 2024 Salı 09:15 - Güncelleme:
Canın sağ olsun Ferhat Arıcan
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Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nda bronz madalya kazanan Ferhat Arıcan, Fransa'nın başkenti Paris'teki Bercy Arena'da gerçekleştirilen erkekler paralel bar aleti finallerinde mücadele etti. 31 yaşındaki sporcumuz, finalde aldığı 15.100 puanla oyunları 5. tamamladı. Erkekler paralel bar aleti branşında Çinli Jingyuan Zou 16.200 puanla altın madalya alırken Ukraynalı Illia Kovtun 15.500 ile gümüş, Japon Shinnosuke Oka ise 15.300 ile bronz madalya elde etti.

Arıcan, cimnastik sporuna ilkokulda beden eğitimi öğretmeninin teşviki ile 10 yaşında başladı. Başarılı sporcumuz 2010 Gençlik Olimpiyatları'nda atlama masasında Moğol rakibi Ganbatyn Erdenebold'un ardından gümüş madalya kazanmıştı. Ferhat Arıcan, 2013 Akdeniz Oyunları paralel bar kategorisinde bronz madalyanın sahibi oldu. Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nda bronz madalya kazanan Ferhat'ın kariyeri, çok sayıda uluslararası organizasyonda elde ettiği başarılarla dolu.

  • paris 2024
  • ferhat arıcan
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