Cankurtarandan 7 puanlık katkı

MATHİEU Valbuena kelimenin tam anlamıyla Fenerbahçe için cankurtaran simidi oldu. Fransız futbolcu bu sezon rakip filelere 2 gol gönderirken, 6 kez de asiste imza attı. Fenerbahçe, Valbuena’nın gol ve asistinin olduğu maçların hiçbirini kaybetmedi. Bu sezon ilk kez 2-2’lik Galatasaray derbisinde sahneye çıkan Valbuena Kanarya 2-0 mağlup durumdayken, 66’da penaltıdan ağları havalandırıp, ardından Jailson’un golünün asistini yaptı. Fener’in 2-0 kazandığı Alanya maçında Frey’in attığı golün servisi ondan geldi. Kasımpaşa karşılaşmasında ise 1-0 yenikken, beraberliği getiren Neustadter golünde asisti Valbuena yaptı. 2-2’lik Erzurum maçında Skrtel’e gol pası veren 34 yaşındaki oyuncu, Beşiktaş derbisinde ise Kanarya 3-0 mağlupken 2. yarı oyuna girdi, takımı ateşledi ve Sadık’ın golünde de asisti yaptı. 3-2 kazanılan Rize mücadelesinde skoru 1-1’e getiren Serdar’ın gol pasını Valbunea attı. Fransız oyuncu son olarak Trabzon maçında 90+6’da ağları havalandırıp maçı kurtardı. Valbuena takımına gol ve asistleriyle ekstradan 7 puanlık bir katkı verdi.