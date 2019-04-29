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Cankurtarandan 7 puanlık katkı

Valbuena bu sezon 2 gol 6 asistlik performans ortaya koyarken, kritik maçlarda attığı gollerle 5 maçta takımını yenilgiden kurtardı, 1 maçı da kazandırdı. Fener, Fransız starın gole katkı verdiği hiçbir maçı kaybetmedi.

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MATHİEU Valbuena kelimenin tam anlamıyla Fenerbahçe için cankurtaran simidi oldu. Fransız futbolcu bu sezon rakip filelere 2 gol gönderirken, 6 kez de asiste imza attı. Fenerbahçe, Valbuena’nın gol ve asistinin olduğu maçların hiçbirini kaybetmedi. Bu sezon ilk kez 2-2’lik Galatasaray derbisinde sahneye çıkan Valbuena Kanarya 2-0 mağlup durumdayken, 66’da penaltıdan ağları havalandırıp, ardından Jailson’un golünün asistini yaptı. Fener’in 2-0 kazandığı Alanya maçında Frey’in attığı golün servisi ondan geldi. Kasımpaşa karşılaşmasında ise 1-0 yenikken, beraberliği getiren Neustadter golünde asisti Valbuena yaptı. 2-2’lik Erzurum maçında Skrtel’e gol pası veren 34 yaşındaki oyuncu, Beşiktaş derbisinde ise Kanarya 3-0 mağlupken 2. yarı oyuna girdi, takımı ateşledi ve Sadık’ın golünde de asisti yaptı. 3-2 kazanılan Rize mücadelesinde skoru 1-1’e getiren Serdar’ın gol pasını Valbunea attı. Fransız oyuncu son olarak Trabzon maçında 90+6’da ağları havalandırıp maçı kurtardı. Valbuena takımına gol ve asistleriyle ekstradan 7 puanlık bir katkı verdi.

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