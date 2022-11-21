Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda B Grubu'nda ABD ve Galler kozlarını paylaşacak.

2018'ekatılamayan Pulisic önderliğindeki ABD'nin, 2026'nın ev sahipleri arasında olduğu için bir sonraki kupadaki yeri garanti. Gareth Bale'li Galler ise 1958'den sonra ilk kez bir Dünya Kupası'nda mücadele etmenin heyecanını yaşayacak. İki takımda da eksik oyuncu bulunmuyor.

Ahmed Bin Ali Stadyumu'nda oynanacak ABD-Galler maçını Katarlı hakem Abdulrahman Al Jassim yönetecek. Bu akşam saat 22.00'da başlayacak ve TRT 1'den naklen yayınlanacak.

İLK 11'LER:

ABD: Turner, Dest, Zimmerman, Adams, Robinson, Musah, McKennie, Pulisic, Ream, Weah, Sargent.

GALLER: Hennessey, Mepham, Rodon, B.Davies, Roberts, Ampadu, Ramsey, Wilson, N.Williams, James, Bale.