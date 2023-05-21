Süper Lig'in 16. haftasında Beşiktaş, sahasında Adana Demirspor'la karşı karşıya geliyor.

Vodafone Park Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20:00'de başlayacak ve hakem Ali Şansalan yönetecek. Beşiktaş - Adana Demirspor maçını beIN Sports canlı yayınlayacak. Karşılaşmanın VAR hakemi ise Mustafa Öğretmenoğlu.

Beşiktaş'ta sakatlıkları bulunan Saiss ve Ghezzal'ın yanı sıra Montero da maç kadrosunda yer almayacak.

Konuk ekip Adana Demirspor'da ise eksik oyuncu bulunmuyor.

BEŞİKTAŞ 8 MAÇTIR YENİLMİYOR



Siyah beyazlılar, Dünya Kupası arasından önce başladığı namağlup serisini hazırlık maçları ve Dünya Kupası arasının ardından oynadığı maçlarla devam ettirdi.

Son olarak 5 Kasım'daki Galatasaray maçında mağlubiyet yaşayan Beşiktaş, bu karşılaşmadan sonra oynadığı 5'i hazırlık olmak üzere 8 maçta 6 galibiyet 2 beraberlik aldı.

Bu istatistiğine rağmen Beşiktaş, ligde iki maçtır kazanamıyor.

İLK 11'LER

Beşiktaş: Mert Günok, Rosier, Saiss, Colley, Masuaku, Hadziahmetovic, Salih Uçan, Gedson, Redmond, Cenk Tosun, Aboubakar

Adana Demirspor: Ertaç, İsmail, Morel, Semih, Rodrigues, Yusuf, Ndiaye, Stambouli, Akintola, Belhanda, Cheriff.