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Spor

CANLI ANLATIM: Adana Demirspor-Beşiktaş

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasından ertelenen maçta Beşiktaş, Yukatel Adana Demirspor'a konuk olacak. Karşılaşmanın canlı skorunu ve istatistiklerini star.com.tr2den takip edebilirsiniz.

27 Eylül 2023 Çarşamba 19:02 - Güncelleme:
CANLI ANLATIM: Adana Demirspor-Beşiktaş
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İki takımın da Avrupa Konferans Lig play-off turu maçı nedeniyle ertelenen müsabaka, Yeni Adana Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayacak. Mücadeleyi hakem Ümit Öztürk yönetecek. VAR hakemi olarak ise Erkan Engin görev yapacak.

Ligde oynadığı 5 maçta 3 galibiyet, birer beraberlik ve mağlubiyet yaşayan Beşiktaş, 10 puanla 5. sırada yer alıyor.

Süper Lig'in geride kalan bölümünde oynadığı müsabakaların 2'sini kazanan, 2'sinde berabere kalan ve 1 kez mağlup olan Yukatel Adana Demirspor ise 8 puanla 10. basamakta bulunuyor.

EKSİKLER

Adana Demirspor'da kırmızı kart cezalısı Kevin Rodrigues, Stambouli ve Ertaç Özbir Beşiktaş karşısında oynayamayacak. Ayrıca Mario Balotelli, Pape Cisse, Edouard Michut, Arber Zeneli, Florent Shehu, Shahrudin Mahammadaliyev ve Yılmaz Aktaş ise statü gereği oynayamayacak.

Beşiktaş'ta Eric Bailly, Gökhan İnler ve Tayfur Bingöl, statü gereği forma giyemeyecek. Tayyip Talha Sanuç ve Emrecan Uzunhan'ın yanı sıra sakatlıkları bulunan Gedson Fernandes ile Ante Rebic kadroya dahil edilmedi.

İLK 11'LER

ADANA DEMİRSPOR: Vedat, Svensson, Gravillion, Semih, Abdürrahim, Dorukhan, Emre, Yusuf, Belhanda, Nani, Niang

BEŞİKTAŞ: Mert, Rosier, Necip, Colley, Masuaku, Hadziahmetovic, Salih, Chamberlain, Ghezzal, Cenk, Aboubakar.

39. KEZ KARŞI KARŞIYA

Beşiktaş ile Adana Demirspor, tarihleri boyunca toplam 38 maçta karşı karşıya geldi.

Bu karşılaşmalarda Beşiktaş 18 galibiyet alırken 12 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Adana Demirspor ise 8 maçtan galibiyet çıkarmasını bildi.

BEŞİKTAŞ ADANA'DA ZORLANIYOR

Beşiktaş, Adana Demirspor karşısındaki tüm yenilgilerini deplasmanda aldı.

Siyah beyazlı takım Adana deplasmanında oynadığı 19 karşılaşmada 8 mağlubiyet alırken 4 maç da berabere bitti. Siyah beyazlılar Adana deplasmanından 7 galibiyet çıkarabildi.

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