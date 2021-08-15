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Spor

CANLI ANLATIM! Adana Demirspor - Fenerbahçe

Süper Lig'in ilk haftasında Fenerbahçe, Adana Demirspor deplasmanında sezonu açıyor. Karşılaşmanın canlı anlatımını star.com.tr'den takip edebilirsiniz.

15 Ağustos 2021 Pazar 20:37 - Güncelleme: 15 Ağustos 2021 Pazar 20:44
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Süper Lig'de 2021-2022 sezonu ilk hafta mücadelesinde Fenerbahçe, Adana Demirspor'a konuk olacak.

Yeni Adana Stadı'nda oynanacak ve saat 21.45'te başlayacak mücadeleyi hakem Ali Şansalan yönetecek. Adana Demirspor - Fenerbahçe maçını beIN Sports canlı yayınlayacak.

Uzun süredir şampiyonluk hasreti bulunan sarı-lacivertliler, Adan Demirspor deplasmanında kazanarak iyi bir başlangıç yapmayı hedefliyor.

İKİ TAKIMIN EKSİKLERİ

Ev sahibi Adana Demirspor'da sakatlığı süren Metehan Mimaroğlu, Fenerbahçe'ye karşı forma giymeyecek.

Fenerbahçe'de sakatlıkları nedeniyle Mert Hakan, Valencia ve Pelkas sakatlıkları nedeniyle kadroda yer almıyor. Caner Erkin, Thiam, Sadık, Sinan Gümüş, Caulker, Zanka, Dirar, Lemos, Min Jae, Dirar, Burak Kapacak ve Çağatay Kurukalıp ise maç kadrosuna dahil edilmeyen isimler arasında yer alıyor.

İLK 11'LER

ADANA DEMİRSPOR: Muric, Kaan, Tayyip, Rassoul, Svensson, Sinan Kurt, Gökhan İnler, Belhanda, Castro, Akintola, Balotelli.

FENERBAHÇE: Altay, Tisserand, Szalai, Novak, Gustavo, Zajc, Ferdi, Osayi-Samuel, İrfan Can, Mesut, Serdar Dursun

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