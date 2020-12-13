Süper Lig'in 12. haftasında Beşiktaş, lider Aytemiz Alanyaspor'a konuk olacak.
Bahçeşehir Okulları Stadı'ndaki karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Alanyaspor - Beşiktaş maçı beIN Sports'tan canlı yayınlanacak.
İLK 11'LER
ALANYASPOR: Marafona, Juanfran, Tzavellas, Caulker, Tayfur Bingöl, Bakasetas, Berkan Kutlu, Siopis, Davidson, Bareiro, Babacar
BEŞİKTAŞ: Utku, Rosier, Welinton, Montero, Rıdvan, Josef, Atiba, Dorukhan, Ghezzal, Larin, Aboubakar.
CANLI SKOR
Alanyaspor 0-0 Beşiktaş
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CANLI ANLATIM (İLK YARI)