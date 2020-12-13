İSTANBUL 15°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Aralık 2020 Pazar / 28 RebiülAhir 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,8449
  • EURO
    9,5103
  • ALTIN
    463.8
  • BIST100
    1370.7
Spor

CANLI ANLATIM! Alanyaspor - Beşiktaş

Süper Lig'in 12.haftasında lider Aytemiz Alanyaspor evinde Beşiktaş'ı ağırlıyor. Siyah beyazlılar karşılaşmaya 19 puanla 4. sırada çıkarken lider Alanyaspor ise 23 puanda bulunuyor.

13 Aralık 2020 Pazar 18:02 - Güncelleme: 13 Aralık 2020 Pazar 18:06
ABONE OL

Süper Lig'in 12. haftasında Beşiktaş, lider Aytemiz Alanyaspor'a konuk olacak.

Bahçeşehir Okulları Stadı'ndaki karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Alanyaspor - Beşiktaş maçı beIN Sports'tan canlı yayınlanacak.

İLK 11'LER 

ALANYASPOR: Marafona, Juanfran, Tzavellas, Caulker, Tayfur Bingöl, Bakasetas, Berkan Kutlu, Siopis, Davidson, Bareiro, Babacar

BEŞİKTAŞ: Utku, Rosier, Welinton, Montero, Rıdvan, Josef, Atiba, Dorukhan, Ghezzal, Larin, Aboubakar.

CANLI SKOR

Alanyaspor 0-0 Beşiktaş 

Goller:

CANLI ANLATIM (İLK YARI)

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.