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Spor

CANLI ANLATIM! Alanyaspor - Fenerbahçe

Fenerbahçe, Süper Lig'in 26. hafta mücadelesinde deplasmanda Alanyaspor ile karşı karşıya geliyor. Maçın canlı skorunu star.com.tr'den takip edebilirsiniz.

19 Mart 2023 Pazar 18:06 - Güncelleme:
CANLI ANLATIM! Alanyaspor - Fenerbahçe
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Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak.

Kırbıyık Holding Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Mete Kalkavan yönetecek. Karşılaşmayı beIN Sports canlı yayınlayacak. Maçın VAR hakemi ise Hakan Ceylan oldu.

Ligde geçtiğimiz haftayı bay geçen sarı-lacivertliler, son olarak Yukatel Kayserispor'u deplasmanda 2-1 yenmişti.

60 puanlı lider Galatasaray'ın arkasında 2 maç eksikle 51 puanla 2. sırada bulunan Fenerbahçe, rakibinin puansız kapattığı haftayı galibiyetle kapatarak puan farkını azaltmayı hedefliyor.

İki takım arasında İstanbul'da ilk yarıda oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe 5-0 kazanmıştı.

EKSİKLER

Alanyaspor'da Leroy Fer kart cezası nedeniyle kadroda olmayacak.

Sarı-lacivertlilerde sarı kart cezalısı Attila Szalai'nin yanı sıra sakatlıkları bulunan Luan Peres, Michy Batshuayi ve Lincoln Henrique forma giyemeyecek.

İLK 11'LER:

ALANYASPOR: Runarsson, Yusuf, Rassoul, Furkan, Candeias, Lusamba, Umut, Efkan, Efecan, Cavaliero, Koulauris.

FENERBAHÇE: Altay Bayındır, Ferdi Kadıoğlu, Samet Akaydın, Gustavo, Oosterwolde, Arao, İsmail Yüksek, Rossi, İrfan Can Kahveci, Valencia, Pedro.

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