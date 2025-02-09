Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda Corendon Alanyaspor ile oynanıyor.

Gain Park Stadı'nda saat 16.00'da başlayan karşılaşmayı, hakem Cihan Aydın yönetiyor.

Ligde üst üste çıktığı 5 maçı kazanan Fenerbahçe, son olarak Ziraat Türkiye Kupası B Grubu'nda konuk ettiği Erzurumspor FK'yi de 5-0 mağlup etti.

Teknik direktör Jose Mourinho yönetimindeki sarı-lacivertliler, haftaya 51 puanla lider Galatasaray'ın 6 puan gerisinde 2. sırada giriyor.

İLK 11'LER

Alanyaspor: Yusuf, Lima, Aliti, Efecan, Hwang, Fatih, Richard, Augusto,Balkovec, Yusuf, Hadergjonaj

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Levent, Çağlar, Skriniar, Fred, Oğuz, Kostic, Szymanski, Talisca, Tadic, Dzeko

Fenerbahçe, Alanya deplasmanında 9 oyuncusundan yararlanamayacak.

Sarı-lacivertlilerde sarı kart cezalısı Youssef En-Nesyri'nin yanı sıra kaleci Dominik Livakovic, Jayden Oosterwolde, Rodrigo Becao, Diego Carlos, Alexander Djiku, Yusuf Akçiçek, Mert Müldür ve Ognjen Mimovic müsabakada forma giyemeyecek.

3 OYUNCU SINIRDA

Fenerbahçe'de 3 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Sarı-lacivertlilerde Filip Kostic, Mert Hakan Yandaş ve Sebastian Szymanski, kart görmeleri durumunda Kasımpaşa mücadelesinde forma giyemeyecek.

MAXIMIN KADROYA DÖNDÜ

Fenerbahçe'nin tecrübeli kanat oyuncusu Allan Saint-Maximin, kadroya döndü.

Transferde adı Napoli ile anılması sebebiyle takımdan uzak kalan Fransız oyuncu, teknik heyetin görev vermesi durumunda forma giyecek.