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Spor

CANLI ANLATIM: Alanyaspor-Fenerbahçe

Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Alanyaspor'a konuk oluyor. Maçın canlı skorunu ve istatistiklerini star.com.tr'den takip edebilirsiniz.

Haber Merkezi9 Şubat 2025 Pazar 11:56 - Güncelleme:
CANLI ANLATIM: Alanyaspor-Fenerbahçe
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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda Corendon Alanyaspor ile oynanıyor.

Gain Park Stadı'nda saat 16.00'da başlayan karşılaşmayı, hakem Cihan Aydın yönetiyor.

Ligde üst üste çıktığı 5 maçı kazanan Fenerbahçe, son olarak Ziraat Türkiye Kupası B Grubu'nda konuk ettiği Erzurumspor FK'yi de 5-0 mağlup etti.

Teknik direktör Jose Mourinho yönetimindeki sarı-lacivertliler, haftaya 51 puanla lider Galatasaray'ın 6 puan gerisinde 2. sırada giriyor.

İLK 11'LER

Alanyaspor: Yusuf, Lima, Aliti, Efecan, Hwang, Fatih, Richard, Augusto,Balkovec, Yusuf, Hadergjonaj

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Levent, Çağlar, Skriniar, Fred, Oğuz, Kostic, Szymanski, Talisca, Tadic, Dzeko

9 EKSİK

Fenerbahçe, Alanya deplasmanında 9 oyuncusundan yararlanamayacak.

Sarı-lacivertlilerde sarı kart cezalısı Youssef En-Nesyri'nin yanı sıra kaleci Dominik Livakovic, Jayden Oosterwolde, Rodrigo Becao, Diego Carlos, Alexander Djiku, Yusuf Akçiçek, Mert Müldür ve Ognjen Mimovic müsabakada forma giyemeyecek.

3 OYUNCU SINIRDA

Fenerbahçe'de 3 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Sarı-lacivertlilerde Filip Kostic, Mert Hakan Yandaş ve Sebastian Szymanski, kart görmeleri durumunda Kasımpaşa mücadelesinde forma giyemeyecek.

MAXIMIN KADROYA DÖNDÜ

Fenerbahçe'nin tecrübeli kanat oyuncusu Allan Saint-Maximin, kadroya döndü.

Transferde adı Napoli ile anılması sebebiyle takımdan uzak kalan Fransız oyuncu, teknik heyetin görev vermesi durumunda forma giyecek.

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