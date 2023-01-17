Spor Toto Süper Lig lideri Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu mücadelesinde Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak.

Kırbıyık Holding Stadı'nda yapılacak maç, saat 20.30'da başlayacak. Volkan Bayarslan'ın yöneteceği karşılaşma A Spor'dan yayımlanacak.

Karşılaşma tek maç eleme usulüne göre oynanacak. Maçın 90 dakikasında eşitlik bozulmazsa uzatmalara, yine eşitlik olması halinde ise seri penaltı atışlarına geçilecek.

Öte yandan Galatasaray ile Alanyaspor arasında Süper Lig'de bu sezon yapılan maç, 2-2 beraberlikle sonuçlanmıştı.

EKSİKLER



Alanyaspor'da eksik veya sakat oyuncu bulunmuyor. Hafif sakatlığı bulunan Diedhiou'nun maç kadrosunda yer alması bekleniyor.

Galatasaray'ın Alanya kadrosuna Muslera, Sacha Boey, Sergio Oliveira, Juan Mata, Yusuf Demir ve Haris Seferovic'in yanı sıra, sakatlıkları bulunan Mathias Ross ile Kazımcan Karataş alınmadı.

İLK 11'LER:

ALANYASPOR: Runarsson, Yusuf Özdemir, Fatih Aksoy, Furkan Bayır, Balkovec, Umut Güneş, Lusamba, Efkan, Efecan, Zinedine Ferhat, Eduardo.

GALATASARAY: Okan Kocuk, Dubois, Nelsson, Emin Bayram, Emre Taşdemir, Midtsjö, Berkan, Mertens, Rashica, Yunus, Gomis.