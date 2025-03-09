Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Corendon Alanyaspor'a konuk olacak.

Gain Park Stadı'ndaki karşılaşma saat 20.30'da başlayacak. Müsabakayı hakem Yasin Kol yönetecek. VAR koltuğunda ise Hollandalı Pol van Boekel oturacak. Mücadele, beIN Sports 1 ekranlarından yayınlanacak.

Süper Lig'de çıktığı 25 müsabakada 20 galibiyet, 5 beraberlik alan sarı-kırmızılı ekip, yoluna namağlup devam ediyor. Geride kalan bölümde 65 puan toplayan Galatasaray, haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 4 puan önünde lider girdi.

Corendon Alanyaspor ise ligde 25 karşılaşmada 8 galibiyet, 7 beraberlik ve 10 mağlubiyetle 31 puan elde etti. Akdeniz ekibi, 27. hafta öncesinde 12. sırada yer aldı.

Sarı-kırmızılı ekip, sezonun ilk yarısında 8. haftada Alanyaspor'u konuk ettiği maçtan 1-0'lık galibiyetle ayrılmıştı.

Alanyaspor: Ertuğrul, Hadergjonaj, Lima, Aliti, Yusuf, Richard, Fatih, Vilhena, Makouta, Cordova, Sporar

Galatasaray: Muslera, Frankowski, Sanchez, Abdülkerim, Eren Elmalı, Torreira, Lemina, Sara, Barış Alper, Morata, Osimhen.

İKİ FUTBOLCU SAKAT

Sarı-kırmızılı ekipte iki futbolcu sakatlığından dolayı Alanyaspor'a karşı süre alamayacak.

"Cimbom"da sakatlıkları nedeniyle Alanyaspor maçının kamp kadrosunda yer almayan Ismail Jakobs ile Mauro Icardi, mücadelede forma giyemeyecek.

SON 4 RESMİ MAÇI BERABERE BİTTİ

Galatasaray, çıktığı son 4 resmi müsabakanın hepsinden beraberlikle ayrıldı.

Son galibiyetini Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor karşısında alan sarı-kırmızılı ekip, sonrasında 2 Süper Lig, birer UEFA Avrupa Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası maçına çıktı.

Galatasaray, söz konusu süreçte ligde Fenerbahçe ile Kasımpaşa, Avrupa Ligi'nde AZ Alkmaar ve kupada TÜMOSAN Konyaspor maçlarını beraberlikle tamamladı.

LİGDE 26 MAÇTIR MAĞLUP OLMUYOR

Galatasaray, Süper Lig'deki son 26 maçında yenilmedi.

Ligde son mağlubiyetini geçen sezonun 37. haftasında sahasındaki Fenerbahçe derbisinde yaşayan sarı-kırmızılılar, geçen sezon 1, bu sezon da 25 müsabakada yenilgi yüzü görmedi.

Galatasaray, söz konusu maçlarda 21 galibiyet, 5 beraberlik elde etti.

GOL UMUDU OSIMHEN

Sezon başında İtalya temsilcisi Napoli'den kiralanan Nijeryalı yıldız Victor Osimhen, Alanyaspor karşısında gole en yakın oyuncu olacak.

Sarı-kırmızılı formayla Süper Lig'de 20 maça çıkan Osimhen, 16 kez gol sevinci yaşadı. UEFA Avrupa Ligi'nde 7 maçta 6 gol atan 26 yaşındaki yıldız, toplamda 22 defa fileleri havalandırarak takımının en golcü oyuncusu oldu.

Lig maçlarında 10 kez fileleri havalandıran Barış Alper Yılmaz, 8'i ikas Eyüpspor formasıyla olmak üzere 9 kez gol sevinci yaşayan Ahmed Kutucu, Galatasaray'da Osimhen haricinde gol beklentisi en yüksek oyuncular konumunda.

GALATASARAY, ALANYASPOR'LA OYNADIĞI SON 3 MAÇTA GOL YEMEDİ

Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'de Alanyaspor'la karşılaştığı son 3 maçta kalesinde gole izin vermedi.

"Cimbom", söz konusu 3 maçta iki kez 4-0, bir kez de 1-0'lık galibiyetle sahadan ayrıldı.

ALANYASPOR, SON 4 LİG MAÇINDA 3 KEZ MAĞLUP OLDU

Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'de oynadığı son 4 müsabakanın 3'ünü kaybetti.

Akdeniz temsilcisi, söz konusu karşılaşmalarda Fenerbahçe'ye 2-0, Atakaş Hatayspor'a 1-0 ve Çaykur Rizespor'a 3-1 mağlup olurken Adana Demirspor'u 3-2 yendi.

GALATASARAY İLE ALANYASPOR 18. RANDEVUDA

Galatasaray ile Alanyaspor, Süper Lig'de 18. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında 2016-2017 sezonunda başlayan rekabette sarı-kırmızılılar 11, turuncu-yeşilliler ise 3 kez kazandı. Üç müsabaka ise berabere sonuçlandı.

Geride kalan 17 maçta sarı-kırmızılı takımın 40 golüne, Alanya ekibi 17 golle karşılık verdi.

ALANYA'DAKİ MAÇLAR

İki takım arasında Alanya'da oynanan maçlarda da Galatasaray'ın üstünlüğü bulunuyor.

Sarı-kırmızılı ekip, Corendon Alanyaspor'a konuk olduğu 8 maçın 5'ini kazandı. Alanya'daki maçlardan bir kez ev sahibi takım üstün ayrılırken, 2 müsabaka ise berabere bitti.

Söz konusu müsabakalarda Galatasaray 18, Alanyaspor 11 kez ağları havalandırdı.

EN FARKLI GALİBİYETLER

Galatasaray, Alanyaspor karşısında en farklı galibiyetini 2018-2019 sezonunda İstanbul'da oynanan maçta 6-0'lık skorla elde etti.

Alanyaspor'un ise rekabetteki en farklı galibiyetini 2019-2020 sezonunda Alanya'da yapılan maçta 4-1'lik skorla aldı.