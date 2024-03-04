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Spor

CANLI ANLATIM: Alanyaspor-Trabzonspor

Süper Lig'in 28. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Alanyaspor ile karşılaşıyor. Mücadelenin canlı anlatım ve istatistiklerine star.com.tr'den ulaşabilirsiniz.

4 Mart 2024 Pazartesi 18:48 - Güncelleme:
CANLI ANLATIM: Alanyaspor-Trabzonspor
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Süper Lig'in 28. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Alanyaspor ile karşılaşacak.

Kırbıyık Holding Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı Volkan Bayarslan yönetecek. Karşılaşma bugün saat 20:00'de başlayacak. Mücadele beIN Sports 1 ekranlarından naklen yayımlanacak.

İLK 11'LER

Alanyaspor: Ertuğrul, Hadergjonaj, Aliti, Furkan, Balkovec, Fer, Richard, Oğuz, Augusto, Efecan, Hassan.

Trabzonspor: Uğurcan, Meunier, Mendy, Denswil, Eren, Berat, Umut Güneş, Bardhi, Trezeguet, Visca, Enis.

ALANYASPOR'DA EKSİKLER

Alanyaspor'da sakatlığı bulunan Güney Koreli futbolcu Ui-Jo-Hwang, Trabzonspor karşısında forma giyemeyecek.

TRABZONSPOR'DA EKSİKLER

Trabzonspor'da hafta içinde oynanan kupa maçında kolunda kırık oluşan Paul Onuachu ile birlikte sakatlıkları bulunan Joaquin Fernandez, Hüseyin Türkmen ve Mislav Orsic, karşılaşmada forma giyemeyecek.

TRABZONSPOR BİR İLK PEŞİNDE

Trabzonspor, rakibini yenmesi halinde şampiyonluk yaşadığı 2021-2022 sezonunun ardından bir ilki gerçekleştirmiş olacak.

Bordo-mavililer, Corendon Alanyaspor karşısında kazanması durumunda şampiyonluk sezonunun ardından ilk kez art arda ligde 4 maçtan galibiyetle ayrılacak.

En son 2021-2022 sezonun 23 ile 27. haftaları arasında 5 maç üst üste kazanan bordo-mavililer, daha sonraki dönemde hiç 4 maç art arda kazanma başarısı gösteremedi.

Ligin son 3 haftasında sahasında Atakaş Hatayspor ve deplasmanda Siltaş Yapı Pendikspor'u 2-0, evinde Yukatel Adana Demirspor'u da 1-0 yenen bordo-mavililer, 4. maçından da galibiyetle ayrılmanın mücadelesini verecek.

SON SERİ ABDULLAH AVCI YÖNETİMİNDE

Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde şampiyon olduğu 2021-2022 sezonunda bir kez 8 maç, bir kez de 5 maçlık galibiyet serisi elde etmişti.

Karadeniz ekibi, Avcı'nın takımdan ayrılmasının ardından en fazla 3 maçlık galibiyet serisi yakalamıştı. Bordo-mavililer, tekrar takımın başına getirdiği Avcı ile yine şampiyonluk sonrası en iyi seriyi elde etmenin mücadelesini verecek.

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