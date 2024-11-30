Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında deplasmanda Alanyaspor ile karşılaşıyor.

Gain Park'ta oynanacak mücadelede hakem Burak Pakkan görev yapıyor. Saat 19.00'da başlayan mücadele, beIN Sports 1 ekranlarından yayımlanıyor.

Maç öncesi Trabzonspor 15 puanla 11. sırada bulunurken, Alanyaspor 11 puanla 16. sırada yer alıyor.

Ligde uzun süren galibiyet hasretinin ardından geçtiğimiz hafta Adana Demirspor'u 5-0 yenen Trabzonspor, ligde üst üste kazanarak galibiyet serisi yakalamak istiyor.

Ligde 5 maçtır kazanamayan Alanyaspor ise geçtiğimiz hafta takımın başına geçen Sami Uğurlu yönetimindeki ilk maçında Samsunspor ile deplasmanda 1-1 berabere kalmıştı.

Alanyaspor: Ertuğrul, Hadergjonaj, Lima, Aliti, Yusuf, Makouta, Richard, Janvier, Efecan, Augusto, Cordova

Trabzonspor: Uğurcan, Pedro, Hüseyin, Batagov, Arif, Umut Güneş, Mendy, Cham, Cihan, Draguş, Banza

17. RANDEVU

Trabzonspor ile Alanyaspor Süper Lig'in 14'üncü haftasında yapacakları maçla 17'nci kez karşı karşıya gelecek. İki takımın Süper Lig'de bugüne kadar oynadıkları 16 maçta Trabzonspor'un 5, Alanyaspor'un 7 galibiyeti bulunurken 4 karşılaşma da beraberlikle sonuçlandı. Alanyaspor deplasmanından galibiyetle dönmek isteyen bordo-mavililer hem seriyi sürdürmek hem de Alanyaspor'a karşı şanssızlığını kırmak istiyor

ALANYASPOR ÜSTÜN

Trabzonspor ile Alanyaspor arasındaki rekabet 2016 yılında başladı. İki takım o günden bugüne kadar 16'sı Süper Lig, 1'i Türkiye Kupası olmak üzere 17 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda Trabzonspor'un 6, Alanyaspor'un 7 galibiyeti bulunurken 4 karşılaşma da berabere sonuçlandı. Öte yandan iki takımın 2023-24 sezonunun ikinci yarısında Alanya'da oynadıkları maç ev sahibi takımın 3-1 galibiyetiyle sonuçlanmıştı.