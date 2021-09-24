24 Eylül 2021 Cuma 19:04 - Güncelleme: 24 Eylül 2021 Cuma 19:04

Süper Lig'in 7. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Altay ile mücadele edecek.

Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda oynanacak maç saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmayı hakem Fırat Aydınus yönetecek. VAR hakemi olarak Volkan Bayarslan görev yapacak.

Beşiktaş, Süper Lig'de 6 maçta 4 galibiyet ve 2 beraberlikle 14 puan toplarken, son olarak Çaykur Rizespor'u deplasmanda 2-1 mağlup eden Altay 4 galibiyet ve 2 yenilgiyle 12 puan elde etti.

İKİ TAKIMIN EKSİKLERİ

Altay'da son oynanan Çaykur Rizespor maçında da forma giyemeyen Ahmed Rayan, Cesar Pinares, Martin Rodrigues, Andre Poko ve Eren Erdoğan'ın sakatlıkları bulunuyor.



Beşiktaş'ta Welinton, Larin, Vida, Mehmet Topal, Necip, N'Koudou, Alex Teixeira, Ghezzal, Batshuayi ve son olarak Montero'nun yanı sıra ile kart cezalısı Rosier kadroda bulunmuyor.

U19'DAN 3 FUTBOLCU EKLENİYOR

Son olarak Montero'nun da kadrodan çıkarılmasının ardından Beşiktaş'ta 11 oyuncu Altay maçında olmayacak.



Bu gelişmelerin ardından Beşiktaş, U19 takımından Altay maçının kadrosuna 3 futbolcu ekledi.

İşte o isimler:

Koray Yağcı (Forvet)

Berkay Vardar (Merkez Orta Saha)

İLK 11'LER:

ALTAY: Lis, Eric, Murat, Cebrail, Naderi, Zeki, Aka, Ceyhun, Kappel, Erhan, Bamba

BEŞİKTAŞ: Mert, N'Sakala, Serdar, Atiba, Rıdvan, Josef, Pjanic, Oğuzhan, Gökhan, Salih, Kenan