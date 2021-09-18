18 Eylül 2021 Cumartesi 18:01 - Güncelleme: 18 Eylül 2021 Cumartesi 18:58

Süper Lig'in 5. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor ile karşı karşıya geliyor.

Antalya Stadı'nda maç, saat 19.00'da başladı. Müsabakayı hakem Ali Şansalan yönetiyor.

Süper Lig'de ilk 4 haftayı 3 galibiyet, 1 beraberlikle tamamlayan siyah-beyazlı ekip, 10 puan puanla maça çıkıyor.

Bu sezon ligde çıktığı 4 maçta birer galibiyet ve beraberlik ile 2 yenilgi yaşayan Antalya temsilcisi ise 4 puanla haftaya 15. sırada girdi.

İKİ TAKIMIN EKSİKLERİ



Antalyaspor'da Beşiktaş mücadelesi öncesi sakatlıkları süren Doğukan Nelik ile Bahadır Öztürk dışında eksik oyuncu bulunmuyor.

Beşiktaş'ta sakatlıkları bulunan Welinton, Georges-Kevin Nkoudou, Domagoj Vida, Alex Teixeira ve Umut Meraş sakatlıkları nedeniyle takımdaki yerini alamayacak. Öte yandan Beşiktaş, Valentin Rosier'in üst solunum yolu rahatsızlığı sebebiyle Antalyaspor maçı kadrosundan çıkarıldığını açıkladı.

İLK 11'LER

ANTALYASPOR: Boffin, Naldo, Nuri (K), Wright, Güray, Mukairu, Poli, Fredy, Gökdeniz, Bünyamin, Veysel.

BEŞİKTAŞ: Mert, Necip, Mehmet Topal, Montero, Nsakala, Josef, Atiba, Salih, Gökhan Töre, Kenan, Batshuayi

ANTALYASPOR 0-0 BEŞİKTAŞ (İLK YARI OYNANIYOR)



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