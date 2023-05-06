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Spor

CANLI ANLATIM: Antalyaspor-Beşiktaş

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 33. hafta mücadelesinde deplasmanda Antalyaspor'a konuk oluyor. Maçın canlı skoru ve istatistiklerini star.com.tr'den takip edebilirsiniz.

6 Mayıs 2023 Cumartesi 17:57 - Güncelleme:
CANLI ANLATIM: Antalyaspor-Beşiktaş
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Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor ile karşılaşacak.

Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Mete Kalkavan yönetecek. Karşılaşmanın VAR hakemi olarak ise Hakan Ceylan görev yapacak.

Ligde oynadığı son maçta Galatasaray'ı mağlup ederek zirve yarışında puan farkını düşüren siyah-beyazlılar, 31 karşılaşmada topladığı 65 puanla 3. sırada yer alıyor.

Son maçında VavaCars Fatih Karagümrük'ü deplasmanda 1-0'la geçen Antalyaspor ise 36 puanla 12. basamakta bulunuyor.

İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan mücadele 2 kez ertelendikten sonra Vodafone Park'ta oynanmış ve 0-0 sonuçlanmıştı.

EKSİKLER

Antalyaspor'da eksik veya sakat oyuncu bulunmuyor.

Beşiktaş'ta sakatlıkları bulunan Rachid Ghezzal, Omar Colley, Tayyip Talha ve Salih Uçan ile Georges-Kevin N'Koudou Antalya'ya götürülmedi.

İLK 11'LER

Antalyaspor: Leite, Bünyamin Balcı, Ömer Toprak, Veysel Sarı, Cemali Sertel, Fernando, Erdal Rakip, Fredy, Doğukan Sinik, Larsson, Wright.

Beşiktaş: Mert Günok, Rosier, Welinton, Saiss, Masuaku, Hadziahmetovic, Gedson, Maxim, Redmond, Cenk Tosun, Aboubakar.

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