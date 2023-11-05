Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Bitexen Antalyaspor'la deplasmanda karşılaşacak. Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından yayınlanacak.

Corendon Airlines Park'ta oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Maçın VAR hakemi olarak ise Özgür Yankaya görev yapacak.

Geride kalan 10 haftayı 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgiyle 19 puan toplayarak tamamlayan Beşiktaş ligde 4. sırada yer alıyor. Üçer galibiyet ve beraberliğin yanı sıra 4 de mağlubiyeti bulunan Antalyaspor ise 12 puanla 12. basamakta bulunuyor.

Antalyaspor XI: Leite, Erdoğan, Ömer, Veysel, Bünyamin, Saric, Erdal, Safuri, Bytyqi, Jehezkel, Buksa

Beşiktaş XI: Ersin, Onur, Necip, Bailly, Bakhtiyor, Salih, Gedson, Chamberlain, Tayfur, Rashica, Cenk..

BEŞİKTAŞ'TA ÇOK EKSİK VAR

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, sakatlığı nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalan Tayyip Talha Sanuç'un geri dönüş sürecinin yaklaşması nedeniyle kamp kadrosunda yer aldığı ancak karşılaşmada yer almayacağı belirtildi.

Beşiktaş'ta sakatlıkları bulunan Daniel Amartey, Omar Colley, Arthur Masuaku ve Rachid Ghezzal'ın yanı sıra hasta olduğu açıklanan Vincent Aboubakar ve cezalı Amir Hadziahmetovic kadroda yer almadı.

ARALARINDAKİ MAÇLAR

Süper Lig'de 55. kez karşılaşacak olan iki ekibin şimdiye kadar oynanan 54 maçında 35 kez Beşiktaş, 6 kez Antalyaspor galip geldi. 13 maç ise beraberlik ile sona erdi.

Bu maçlarda Beşiktaş 113 gol atarken Antalyaspor 47 gol kaydetti.

EN FARKLI SKORLAR

İki ekip arasında oynanan maçlarda en farklı skoru 6-0 ile Beşiktaş alırken, Antalyaspor en farklı 2-0 kazandı.