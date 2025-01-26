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Spor

CANLI ANLATIM: Antalyaspor-Beşiktaş

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda Antalyaspor'a konuk oluyor. Maçın canlı skorunu ve istatistiklerini star.com.tr'den takip edebilirsiniz.

Haber Merkezi26 Ocak 2025 Pazar 14:43 - Güncelleme:
CANLI ANLATIM: Antalyaspor-Beşiktaş
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Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Beşiktaş, Onvo Antalyaspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Oğuzhan Çakır yönetecek. Maçın VAR hakemi olarak ise Romanya Futbol Federasyonu'ndan Christian-Petru Ciochira göre yapacak.

Çakır'ın yardımcılıklarını ise Esat Sancaktar ile Mustafa Savranlar üstlenecek.

Ligde çıktığı 19 maçta 8 galibiyet, 7 beraberlik, 4 mağlubiyet alan Beşiktaş, topladığı 31 puanla 6. sırada bulunuyor.

Son 4 karşılaşmada 1 galibiyet, 3 beraberlik yaşayan siyah-beyazlılar, 2025 yılında tüm kulvarlarda oynadığı 5 maçta 3 kez sahadan galip ayrıldı. Beşiktaş, 2 müsabakada ise eşitliği bozamadı.

Siyah-beyazlılar, "BAY" haftası öncesinde 3 puan hedefliyor.

Akdeniz temsilcisi ise ligde 6 galibiyet, 3 beraberlik, 10 yenilgi sonucunda topladığı 21 puanla 14. basamakta yer aldı.

İLK 11'LER

Antalyaspor: Piric, Bahadır Öztürk, Erdal Rakip, Bünyamin Balcı, Sam Larsson, Güray, Moussa, Jakup, Van de Streek, Samudio, Vaysel Sarı

Beşiktaş: Mert, Svensson, Uduokhai, Emirhan, Masuaku, Al-Musrati, Gedson, Chamberlain, Rashica, Rafa, Semih

SOLSKJAER'İN LİGDEKİ İLK MAÇI

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer, Süper Lig'deki ilk maçına Antalyaspor deplasmanında çıkacak.

Norveçli teknik adam, siyah-beyazlı takımın başındaki ilk sınavına UEFA Avrupa Ligi'nde Athletic Bilbao karşısında çıktı.

İspanyol ekibini etkili oyunun yanı sıra 4-1 gibi farklı skorla geçen "Kara kartal"da teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, ligdeki ilk maçında da Antalya deplasmanında 3 puan hedefliyor.

EKSİKLER

Beşiktaş'ta 3 futbolcu, Onvo Antalyaspor önünde formasından uzak kalacak.

Siyah-beyazlılarda tedavileri süren savunma oyuncuları Necip Uysal, Gabriel Paulista ile Tayyip Talha Sanuç mücadelede görev yapamayacak.

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