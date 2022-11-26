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Spor

CANLI ANLATIM! Arjantin - Meksika

Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda C Grubu'nda Arjantin ile Meksika karşı karşıya geliyor. Maçın canlı skorunu star.com.tr'den takip edebilirsiniz.

26 Kasım 2022 Cumartesi 20:42 - Güncelleme:
CANLI ANLATIM! Arjantin - Meksika
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Katar'daki turnuvanın favorilerinden biri olarak gösterilen Arjantin, C Grubu'nda ikinci maçında Meksika ile kozlarını paylaşıyor.

Kritik mücadele Lusail Stadı'nda oynanacak ve saat 22.00'de başlayacak. İtalyan hakem Daniele Orsato'nun düdük çalacağı karşılaşma TRT 1'den naklen yayınlanacak.

SUUDİ ARABİSTAN'A YENİLMİŞLERDİ

Arjantin, C Grubu'ndaki ilk karşılaşmada büyük bir şok yaşamıştı. Lionel Messi'nin son Dünya Kupası olan organizasyonda Tangocular, öne geçtiği mücadelede Suudi Arabistan'a 2-1 kaybetti.

İLK 11'LER:

ARJANTİN: Martinez, Montiel, Otamendi, Lisandro Martinez, Acuna; De Paul, Guido Rodriguez, Mac Allister; Di Maria, Messi, Martinez.

MEKSİKA: Ochoa; K.Alvarez, Araujo, Moreno, Montes, Gallardo; Guardado, Herrera, Chavez; Lozano, Vega

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