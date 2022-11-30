Arjantin ve Polonya 974 Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor. Saat 22.00'da başlayacak mücadeleyi Hollandalı hakem Danny Desmond Makkeile yönetecek.

Polonya geride kalan iki maçlık periyotta hanesine 4 puan yazdırırken, C Grubu'nda lider durumda bulunuyor.

Arjantin ise bir galibiyet ve bir mağlubiyet ile birlikte üç puana sahip Arjantin ise aynı puana sahip olan Suudi Arabistan'ın Averaj farkı ile önünde bulunuyor.

Polonya'nın Son 16 turuna kalması için beraberlik alması yeterli olacak. Arjantin'in ise kesin olarak bir üst tura çıkması için maçtan üç puan alması gerekiyor. Arjantin'in 1 puan aldığı senaryoda ise Suudi Arabistan ve Meksika maçının sonucu etkileyici olacak.

İlk 11'ler:

Arjantin: Martínez; Molina, Romero, Otamendi, Acuña; De Paul, Enzo Fernández, Mac Allister; Messi, Julián Álvarez, Di María.

Polonya: Szczesny; Bereszynski, Glik, Kiwior, Cash; Frankowski, Bielik, Krychowiak, Zielinski; Swiderski; Lewandowski