Katar 2022 Dünya Kupası D Grubu üçüncü maçında Danimarka ve Avustralya kozlarını paylaşıyor.

Al Janoub Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 18.00'de başlayacak. Müsabakada Cezayirli hakem Mustapha Ghorbal düdük çalacak.

Grupta ilk maçında Fransa'ya 4-1 mağlup olan Avustralya, ikinci karşılaşmasında ise Kuzey Afrika temsilcisi Tunus2u 1-0 mağlup etmeyi başarmıştı.

Karşılaşma2nın diğer tarafında ise İskandinav temsilcisi Danimarka ilk maçında Tunus ile golsüz berabere kalırken, ikinci karşılaşmasında ise son şampiyon Fransa'ya 2-1 mağlup oldu.

Avustralya yarın sahadan galibiyetle ayrılması halinde son 16 turuna adını yazdıracak.

İlk 11'ler:

AVUSTRALYA: Ryan, Degenek, Souttar, Rowles, Aziz Behich, Leckie, Irvine, Mooy, Goodwin, Duke, McGree.

DANİMARKA: Schmeichel, Andersen, Christensen, Maehle, Kristensen, Hojbjerg, Eriksen, Jensen, Skov Olsen, Lindstrom, Braithwaite.