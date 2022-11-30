İSTANBUL 15°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Kasım 2022 Çarşamba / 6 RebiülAhir 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,6274
  • EURO
    19,3115
  • ALTIN
    1050.07
  • BIST100
    4977.64
Spor

CANLI ANLATIM! Avustralya – Danimarka

Dünya Kupası D Grubu üçüncü maçında Danimarka ile Avustralya karşı karşıya geliyor.

30 Kasım 2022 Çarşamba 17:10 - Güncelleme:
CANLI ANLATIM! Avustralya – Danimarka
ABONE OL

Katar 2022 Dünya Kupası D Grubu üçüncü maçında Danimarka ve Avustralya kozlarını paylaşıyor.

Al Janoub Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 18.00'de başlayacak. Müsabakada Cezayirli hakem Mustapha Ghorbal düdük çalacak.

Grupta ilk maçında Fransa'ya 4-1 mağlup olan Avustralya, ikinci karşılaşmasında ise Kuzey Afrika temsilcisi Tunus2u 1-0 mağlup etmeyi başarmıştı.

Karşılaşma2nın diğer tarafında ise İskandinav temsilcisi Danimarka ilk maçında Tunus ile golsüz berabere kalırken, ikinci karşılaşmasında ise son şampiyon Fransa'ya 2-1 mağlup oldu.

Avustralya yarın sahadan galibiyetle ayrılması halinde son 16 turuna adını yazdıracak.

İlk 11'ler:

AVUSTRALYA: Ryan, Degenek, Souttar, Rowles, Aziz Behich, Leckie, Irvine, Mooy, Goodwin, Duke, McGree.

DANİMARKA: Schmeichel, Andersen, Christensen, Maehle, Kristensen, Hojbjerg, Eriksen, Jensen, Skov Olsen, Lindstrom, Braithwaite.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.