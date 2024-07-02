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Spor

CANLI ANLATIM: Avusturya-Türkiye

EURO 2024 son 16 turu maçında A Milli Futbol Takımı, Avusturya ile karşı karşıya geliyor. Çeyrek final biletini kapmak isteyen ay-yıldızlılar sahadan galibiyetle ayrılmak istiyor. Maçın canlı anlatım ve istatistikleri star.com.tr'den takip edebilirsiniz...

2 Temmuz 2024 Salı 09:22 - Güncelleme:
CANLI ANLATIM: Avusturya-Türkiye
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A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turu maçında Avusturya ile karşı karşıya geliyor

Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen şampiyonada grubunu ikinci sırada tamamlayarak adını son 16 turuna yazdıran Türkiye, Avusturya'yı da geçerek çeyrek finale yükselmeyi hedefliyor. Leipzig şehrinde aynı adı taşıyan stadyumdaki maç, TSİ 22.00'de başladı.

İLK 11'LER

Türkiye: Mert Günok, Mert Müldür, Merih, Abdülkerim, Ferdi, İsmail, Kaan Ayhan, Orkun, Arda Güler, Kenan Yıldız, Barış Alper.

Avusturya: Pentz, Posch, Danso, Lienhart, Mwene, Seiwald, Schmid, Laimer, Baumgartner, Sabitzer; Arnautovic.

PORTEKİZLİ HAKEM YÖNETİYOR

Avusturya ile Türkiye arasındaki karşılaşmada, Portekiz'den hakem Artur Soares Dias düdük çalıyor.

Dias'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Paulo Soares ve Pedro Ribeiro yapıyor. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Ukrayna Futbol Federasyonundan Mykola Balakin.

Karşılaşmada Portekizli Tiago Martins ise VAR görevini üstleniyor.

Ay-yıldızlı ekip; Portekiz, Gürcistan ve Çekya ile birlikte yer aldığı F Grubu'nu 2 galibiyet ve 1 yenilgi ile Portekiz'in ardından ikinci sırada tamamladı.

Avusturya ise Fransa, Hollanda ve Polonya ile mücadele ettiği D Grubu'nu 6 puanla lider olarak bitirmeyi başardı.

Bu turu geçen ekip, Hollanda ile çeyrek final oynayacak.

BAKAN BAK'A ALMANYA'DA YOĞUN İLGİ

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) Avusturya-Türkiye arasında oynanacak karşılaşma öncesi Leipzig Şehir Meydanında Türk taraftarlar ile bir araya geldi.

A MİLLİ TAKIM'DA ÖNEMLİ EKSİKLER

A Milli Takım'da kart cezalıları kaptan Hakan Çalhanoğlu ve Samet Akaydın, maçta forma giyemeyecek.

Milli Takım'da cezası sona eren Abdülkerim Bardakcı ise sahadaki yerini alabilecek.

Avusturya'da ise Hollanda mücadelesinde ikinci sarı kartını gören ve cezalı duruma düşen orta saha oyuncusu Patrick Wimmer, Türkiye'ye karşı forma giyemeyecek.

10 FUTBOLCU SINIRDA

A Milli Futbol Takımı'nda Avusturya maçı öncesinde 10 futbolcu ceza sınırında bulunuyor.

Turnuvada birer sarı kartı bulunan Zeki Çelik, Salih Özcan, Kenan Yıldız, İsmail Yüksek, Mert Günok, Uğurcan Çakır, Mert Müldür, Orkun Kökçü, Kaan Ayhan ve Arda Güler, Avusturya maçında da sarı kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek.

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