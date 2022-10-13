UEFA Konferans Ligi G Grubu 4. maçında Demir Grup Sivasspor, deplasmanda Kosova temsilcisi Ballkani'yle konuk oluyor.

Priştine şehrindeki Fadil Vokrri Stadı'nda oynanacak ve TSİ 22.00'de başlayacak müsabakayı Avusturya Futbol Federasyonundan Manuel Schuettengruber yönetecek.

Gruptaki ilk maçında ağırladığı Slavia Prag'la 1-1 berabere kalan Sivasspor, deplasmanda CFR Cluj'ü 1-0 yenerken, son karşılaşmasında konuk ettiği Ballkani'ye 4-3 kaybetti.

G Grubu'nda Demir Grup Sivasspor, Slavia Prag, CFR Cluj ve Ballkani'nin 4'er puanı bulunuyor.

EKSİKLER



Sivasspor'da Ziya Erdal, Ulvestad, Samba Camara, Ahmed Musa ve Leke James kadroda yer almıyor.

Kosova ekibinde ise sakatlığı bulunan Hoxha mücadelede forma giyemeyecek.

SİVASSPOR 19 KİŞİYLE KOSOVA'YA GİTTİ



Demir Grup Sivasspor, sakatlıklar nedeniyle Priştine'ye genç takımdan takviyelerle gitti.

Ziya Erdal, Ulvestad, Samba Camara, Ahmed Musa ve Leke James'ın yoklukları nedeniyle

SİVASSPOR'UN AVRUPA KARNESİ



Avrupa kupalarında daha önce 25 maça çıkan Sivasspor, bu karşılaşmaların 8'ini kazandı, 3'ünde berabere kaldı, 14 kez sahadan yenik ayrıldı.

Kırmızı-beyazlı ekip, söz konusu müsabakalarda 27 kez rakip fileleri havalandırırken, kalesinde 48 gole engel olamadı.

RIZA ÇALIMBAY'IN 28. AVRUPA MAÇI



Sivasspor'un deneyimli teknik direktörü Rıza Çalımbay, kariyerinin 28. Avrupa kupası maçına çıkıyor.

Çalımbay Sivasspor'un yanı sıra Denizlispor ve Beşiktaş'ın başındayken de Avrupa kupalarında takım çalıştırmıştı.

İLK 11'LER:

BALLKANI: Frasheri, Thaqi, Jashanica, Thaqi, Potoku, Emerllahu, Dellova, Zyba, Korenica, Krasniqi, Rrahmani.

SİVASSPOR: Ali Şaşal, Murat Paluli, Caner Osmanpaşa, Goutas, Uğur Çiftçi, Charisis, Robin Yalçın, Erdoğan Yeşilyurt, Saba, Gradel, Yatabare.