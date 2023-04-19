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Spor

CANLI ANLATIM! Başakşehir-Fenerbahçe

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 30. hafta mücadelesinde deplasmanda Medipol Başakşehir'e konuk oluyor. Maçın canlı skoru ve istatistiklerini star.com.tr'den takip edebilirsiniz.

19 Nisan 2023 Çarşamba 19:34 - Güncelleme:
CANLI ANLATIM! Başakşehir-Fenerbahçe
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Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Medipol Başakşehir ile karşılaşacak.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak müsabakayı Suat Arslanboğa yönetecek. Başakşehir - Fenerbahçe maçını beIN Sports canlı yayınlayacak. Karşılaşmanın VAR hakemi olarak ise Mustafa İlker Coşkun görev yapacak.

Ligde son olarak MKE Ankaragücü'nü Kadıköy'de 2-1 mağlup eden sarı-lacivertliler, lider Galatasaray ile arasındaki 6 puanlık farkın artmamasını sağlamıştı. Teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe, haftaya 60 puanla 2. sırada giriyor.

Son maçında İstanbulspor'a 1-0 mağlup olan Medipol Başakşehir ise 45 puanla 5. sırada yer alıyor.

Ligin ilk yarısında oynanan mücadeleyi Fenerbahçe sahasında Rossi'nin golüyle 1-0 kazanmıştı.

İLK 11'LER

BAŞAKŞEHİR: Muhammed, Ömer Ali, Duarte, Touba, Lima, Biglia, Mahmut, Aleksic, Deniz, Szysz, Figueiredo.

FENERBAHÇE: İrfan Can Eğribayat, Ferdi, Samet, Szalai, Oosterwolde, Arao, Crespo, Rossi, İrfan Can Kahveci, Arda, Valencia

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