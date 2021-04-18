Süper Lig'in 35. haftasında Fenerbahçe, Medipol Başakşehir'e konuk oluyor.
Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın ev sahipliği yapacağı karşılaşma, saat 19.00'da başladı. Maçın orta hakemliğini Cüneyt Çakır yaparken Ümit Öztürk ise VAR hakemi olarak görev yapıyor.
İLK 11'LER
BAŞAKŞEHİR: Volkan, Ömer Ali, Ponck, Youssouf, Cemali, Tolga Ciğerci, Mahmut, Visca, Giuliano, Aleksic, Crivelli
FENERBAHÇE: Harun, Nazım, Serdar, Szalai, Caner, Sosa, Mert Hakan, Ozan, İrfan Can, Pelkas, Valencia
BAŞAKŞEHİR 0-0 FENERBAHÇE (İLK YARI)
1' Maç başladı.