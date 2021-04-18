18 Nisan 2021 Pazar 18:06 - Güncelleme: 18 Nisan 2021 Pazar 19:09

Süper Lig'in 35. haftasında Fenerbahçe, Medipol Başakşehir'e konuk oluyor.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın ev sahipliği yapacağı karşılaşma, saat 19.00'da başladı. Maçın orta hakemliğini Cüneyt Çakır yaparken Ümit Öztürk ise VAR hakemi olarak görev yapıyor.

İLK 11'LER



BAŞAKŞEHİR: Volkan, Ömer Ali, Ponck, Youssouf, Cemali, Tolga Ciğerci, Mahmut, Visca, Giuliano, Aleksic, Crivelli

FENERBAHÇE: Harun, Nazım, Serdar, Szalai, Caner, Sosa, Mert Hakan, Ozan, İrfan Can, Pelkas, Valencia



BAŞAKŞEHİR 0-0 FENERBAHÇE (İLK YARI)



1' Maç başladı.