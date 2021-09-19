19 Eylül 2021 Pazar 17:59 - Güncelleme: 19 Eylül 2021 Pazar 19:21

Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Medipol Başakşehir ile karşılaşıyor.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan karşılaşma 19.00'da başladı. Müsabakayı hakem Fırat Aydınus yönetiyor.

Son olarak ligde Demir Grup Sivasspor, UEFA Avrupa Ligi'nde ise Eintracht Frankfurt ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe, Medipol Başakşehir karşısında kazanarak yoluna devam etmek istiyor.

Bu sezon toplamda 7 resmi maça çıkan ve hiçbirini kaybetmeyen teknik direktör Vitor Pereira yönetimindeki sarı-lacivertliler, ligde geride kalan 4 karşılaşmada 10 puan topladı.

İKİ TAKIMIN EKSİKLERİ



Başakşehir'de sakatlıkları bulunan Ömer Ali ve Ahmed Kutucu ile birlikte kadro dışı bırakılan Caiçara Fenerbahçe karşısında forma giyemeyecek.

Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci, Nazım Sangare, Marcel Tisserand, Serdar Dursun ve Jose Sosa'nın maç kadrosunda yer alması beklenmiyor. Fenerbahçe'de yeni transferlerden Miguel Crespo ve Burak Kapacak ise teknik direktör Vitor Pereira'nın şans vermesi halinde ilk kez sarı-lacivertli formayı giyecek.

İLK 11'LER



BAŞAKŞEHİR: Volkan Babacan; Şener, Youssouf, Leonardo, Lucas Lima; Mahmut, Tolga; Visca, Aleksic, Deniz; Okaka.



FENERBAHÇE: Altay, Serdar, Min Jae, Szalai, Gustavo, Muhammed, Meyer, Ferdi, Osayi, Pelkas, Berisha



BAŞAKŞEHİR 1-0 FENERBAHÇE (İLK YARI OYNANIYOR)



GOLLER: 16' Okaka

