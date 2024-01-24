Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında deplasmanda RAMS Başakşehir ile karşılaşıyor

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan müsabaka, saat 20.00'de başladı. Abdulkadir Bitigen'in yönetmekte olduğu mücadelenin VAR koltuğunda ise Erkan Engin oturuyor.

DJIKU MAÇ KADROSUNDA

Gana Milli Takımı ile Afrika Kupası'nda mücadele eden Fenerbahçeli Alexander Djiku, ülkesinin kupadan elenmesinin ardından İstanbul'a döndü ve maç kadrosuna dahil edildi.

Ligin 20. haftasında sahasında Yılport Samsunspor ile berabere kalarak zirve yarışında çok önemli 2 puan kaybeden sarı-lacivertliler, RAMS Başakşehir'i yenerek kötü sonucu unutturmayı hedefliyor.

Teknik direktör İsmail Kartal'ın öğrencileri, haftaya 54 puan ve averajla lider olarak girdi.

Fenerbahçe

Livakovic, Mert, Serdar, Oosterwolde, Ferdi, İsmail, Krunic, İrfan Can, Szymanski, Tadic, Dzeko

Başakşehir

Volkan Babacan, Dubois, Duarte, Ba, Lima, Onur, Berkay, Ömer Ali, Deniz Türüç, Figueiredo, Piatek.



6 EKSİK



Fenerbahçe, Yılport Samsunspor karşısında 6 oyuncusundan yararlanamayacak.

Sarı-lacivertlilerde Afrika Uluslar Kupası'nda yer alan Bright Osayi-Samuel'in yanı sıra, sakatlıkları bulunan Fred, Luan Peres forma giyemeyecek.

Bu isimlerin yanı sıra, sakatlığını atlatan ancak henüz hazır durumda yer almayan Rodrigo Becao da kadroda yer almayacak.

Son olarak yeni transfer Leonardo Bonucci, ağrıları nedeniyle maçın başlamasına kısa bir süre kala kadrodan çıkarıldı.

ZAJC VE CRESPO TAKIMLA ÇALIŞMALARA BAŞLADI



Fenerbahçe'de uzun süredir sakatlıkları bulunan Miguel Crespo ve Miha Zajc sakatlıklarını atlatarak takımla çalışmalara başladı. Her iki oyuncu da teknik direktör İsmail Kartal'ın görev vermesi halinde forma giyebilecek.

OOSTERWOLDE SARI KART SINIRINDA



Sarı-lacivertlilerde kadroda yer almayacak Alexander Djiku ve Miguel Crespo'nun yanı sıra Jayden Oosterwolde de kart sınırında bulunuyor.

Hollandalı genç oyuncu, kart görmesi durumunda MKE Ankaragücü maçında oynayamayacak.

FENERBAHÇE İLE BAŞAKŞEHİR 32. RANDEVUDA



RAMS Başakşehir ile Fenerbahçe, 32. kez kozlarını paylaşacak.

İki takım arasında daha önce ligde oynanan 31 müsabakada Fenerbahçe 17 kez galip gelirken, RAMS Başakşehir 11 galibiyet elde etti ve 3 müsabaka beraberlikle sonuçlandı.

Fenerbahçe'nin 46 golüne, turuncu-lacivertliler 33 golle yanıt verdi.

SON 3 MAÇ 3 GALİBİYET



Fenerbahçe, Başakşehir ile ligde oynadığı son 3 karşılaşmadan da galibiyetle ayrıldı.

Geçtiğimiz sezon rakibini sahasında 1-0, deplasmanda ise 2-1'le geçen sarı-lacivertliler, bu sezon ligin ilk yarısında ağırladığı rakibini 4-0 yenmeyi başardı.

Öte yandan Fenerbahçe, geçtiğimiz sezon kupa finalinde de rakibiyle karşılaşmış ve sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrılmıştı.

DEPLASMANDA BAŞAKŞEHİR'İN GERİSİNDE



Fenerbahçe, Başakşehir deplasmanlarındaki galibiyet sayısında rakibinin gerisinde kaldı.

İki takım arasında Başakşehir'in ev sahipliğinde oynanan 15 maçta turuncu-lacivertlilerin 9 galibiyeti bulunuyor.

Söz konusu karşılaşmalarda Fenerbahçe 5 galibiyet elde ederken, sadece 1 maç beraberlikle sonuçlandı.

Fenerbahçe, rakibine karşı deplasmanda 16 gol atarken, kalesinde 23 gol gördü.Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında deplasmanda RAMS Başakşehir ile karşılaşacak.