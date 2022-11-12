Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray, Başakşehir deplasmanına konuk oldu. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan maçta Galatasaray, farklı bir galibiyet aldı ve sahadan 7-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Karşılaşmada Galatasaray'ın gollerini 14, 59 ve 86. dakikada Kerem Aktürkoğlu, 45. dakikada penaltıdan Mauro Icardi, 45+3. dakikada Ndayishimiye (kendi kalesine), 65. dakikada Dries Mertens ve 87. dakikada Abdülkerim Bardakcı attı.

Karşılaşmada Galatasaray'ın 2. golünü atan Icardi, 3. golde de Kerem'e asist yapan isim oldu.

Galatasaray'ın ayrıca karşılaşmada 2 şutu direkten döndü. Sarı-kırmızılıların ligde ise toplam 13 şutu direkten geri geldi.

Bu sonucun ardından Galatasaray, ligde 27 puana yükseldi. Sarı-kırmızılılar, lider Fenerbahçe ile puan farkını 2'ye indirdi. Başakşehir 24 puanda kaldı.

Galatasaray, Dünya Kupası arası sonrası sahasında İstanbulspor ile karşılaşacak. Başakşehir, Ümraniyespor deplasmanına gidecek.

OKAN BURUK'TAN TEK DEĞİŞİKLİK

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Medipol Başakşehir'e konuk olan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, 13. haftadaki Beşiktaş derbisinin ilk 11'ine göre tek değişiklik yaptı.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yapılan maça sarı-kırmızılı ekip, Fernando Muslera, Sacha Boey, Victor Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Emre Taşdemir, Lucas Torreira, Sergio Oliveira, Milot Rashica, Dries Mertens, Kerem Aktürkoğlu ve Mauro Icardi ilk 11'i ile çıktı.

Galatasaray'ın yedek kulübesinde Okan Kocuk, Leo Dubois, Fredrik Midtsjö, Haris Seferovic, Bafetimbi Gomis, Berkan Kutlu, Emin Bayram, Barış Alper Yılmaz, Juan Mata, Kazımcan Karataş yer aldı.

Teknik direktör Okan Buruk, 2-1 kazandıkları Beşiktaş müsabakasına ilk 11'de başlayan Barış Alper Yılmaz'ı yedeğe çekerken bu oyuncunun yerine Kerem Aktürkoğlu'nu görevlendirdi.

YUNUS AKGÜN KADROYA ALINMADI

Galatasaray'da genç futbolcu Yunus Akgün 21 kişilik müsabaka kadrosuna yazılmadı.

Son haftalardaki performansıyla ilk 11'deki yerini Milot Rashica'ya kaptıran 22 yaşındaki kanat oyuncusu, Başakşehir mücadelesinde ise maç kadrosuna alınmadı.

Sarı-kırmızılılarda ayrıca Patrick van Aanholt ve Metehan Baltacı ile sakatlıkları bulunan Yusuf Demir ve Mathias Ross da kadroda yer almadı.

EMRE BELÖZOĞLU'NDAN 6 RÖTUŞ

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray'ı konuk eden Medipol Başakşehir'de teknik direktör Emre Belözoğlu, ligde son oynadıkları ve 3-3 berabere kaldıkları Atakaş Hatayspor karşılaşmasına göre ilk 11'inde 6 değişiklik yaptı.

Emre Belözoğlu, karşılaşmada Volkan Babacan, Ömer Ali Şahiner, Ahmed Touba, Deniz Türüç, Danijel Aleksic ve Stefano Okaka'nın yerine Muhammed Şengezer, Junior Caiçara, Lucas Biglia, Mahmut Tekdemir, Betrand Traore ve Philippe Keny'ye ilk 11'inde şans verdi.

Medipol Başakşehir'de geçen hafta ilk 11'de şans bulan Hasan Ali Kaldırım, Duarte, Münir, Berkay Özcan ve Ndayishimiye, Galatasaray karşısında da aynı şansı yakaladı.

Turuncu-lacivertli ekibin yedek kulübesinde ise Volkan Babacan, Şener Özbayraklı, Serdar Gürler, Aleksic, Patrkyk Szysz, Deniz Türüç, Muhammet Arslantaş, Ömer Ali Şahiner, Ahmed Touba ve Stefano Okaka yer aldı.

MAHMUT VE BIGLIA İLK 11'DE

Medipol Başakşehir'de sakatlıkları geçen Lucas Biglia ve Mahmut Tekdemir, Galatasaray mücadelesinde ilk 11'de sahaya çıktı.

Teknik direktör Emre Belözoğlu, sakatlıkları sebebiyle turuncu-lacivertli takımın ligde ve Avrupa'da oynadığı son 3 resmi maçta forma giyemeyen iki oyuncusunu ilk 11'de sahaya sürdü.

İLK TEHLİKE GALATASARAY'DAN

Galatasaray 8. dakikada gole yaklaştı. Sergio Oliveira'nın kullandığı korner kaleye yöneldi. Kaleci Muhammed son anda yine kornere çeldi.

KEREM SAHNE ALDI

Galatasaray, 14. dakikada öne geçti. Sergio Oliveira ile yaptığı verkaçın ardından ceza sahasında topu önünde bulan Kerem, düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi.

GALATASARAY'DA SAKATLIK

Galatasaray'da son haftaların dikkat çeken isimlerinden Emre Taşdemir, karşılaşmada sakatlık yaşadı ve oyuna devam edemedi. Sarı-kırmızılılarda Emre Taşdemir yerine 23. dakikada Kazımcan Karataş oyuna girdi.

PENALTI VE ICARDI

Galatasaray, ilk yarının son bölümünde penaltı kazandı. Orta alanda kaptığı topla ceza alanına giren Torreira, Youssouf Ndayishimiye'nin müdahalesi ile yerde kaldı ve penaltı kararı verildi.

Penaltıda topun başına son haftaların formda ismi Mauro Icardi geçti. Arjantinli golcü, hata yapmadı ve 45. dakikada skoru 2-0'a taşıdı.

DEVRE BİTMEDEN 3-0 OLDU!

Galatasaray, devre bitmeden bir gol daha buldu. Sağ kanattan topla çıkan Milot Rashica, ceza sahasındaki Icardi'yi düşündü. Rashica'nın ortaladığı top Ndayishimiye'ye çarparak ağlara gitti. Galatasaray 45+3'te durumu 3-0 yaptı.

İlk yarı Galatasaray'ın 3-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

EMRE BELÖZOĞLU'NDAN HAMLELER

Galatasaray'ın 3-0'lık üstünlüğü sonrası Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, devre arasında iki değişiklik yaptı. İstanbul ekibinde Deniz Türüç ve Aleksic oyuna girdi. Berkay ve Biglia kenara geldi.

YİNE GALATASARAY TEHLİKESİ

Galatasaray, ikinci yarının başında gole yaklaştı. 48. dakikada Rashica'nın şutu direkten döndü.

ICARDI'DEN GUTI ASİSTİ VE KEREM

Galatasaray, 59. dakikada durumu 4-0 yaptı. Kerem'in pasıyla savunma arkasına sarkan Icardi, şık bir topuk pasıyla yeniden Kerem'i gördü. Kerem topu boş ağlara gönderdi. Icardi'nin bu asisti, yıllar önce Benzema'ya şık bir topuk pasıyla gol attıran Guti'yi anımsattı.

MERTENS SAHNEDE

Galatasaray, 65. dakikada Mertens ile farkı 5'e çıkardı. Hızlı hücumda Rashica'nın pasında ceza alanında yerden sert vuran Mertens, durumu 5-0'a getirdi.,

MUSLERA CEZALI DURUMA DÜŞTÜ

Galatasaray'da Fernando Muslera, 76. dakikada gördüğü sarı kartın ardından İstanbulspor karşılaşmasında cezalı duruma düştü.

ICARDI GOLE YAKLAŞTI

Galatasaray, 5 farklı üstünlüğüne rağmen rakip yarı sahada baskısına devam etti ve 76. dakikada bir kez daha gole yaklaştı. Mauro Icardi'nin sol çaprazdan vuruşu direğin yanından auta gitti.

SON DAKİKALARDA İKİ GOL BİRDEN!

Galatasaray, karşılaşmanın son dakikalarında 2 gol birden buldu. Sarı-kırmızılılarda Kerem Aktürkoğlu, Icardi'nin pasıyla 86. dakikada durumu 6-0 yaptı. Bu golden bir dakika sonra Mata'nın ortasında kafa vuruşunu yapan Abdülkerim, farkı 7'ye yükseltti.

Galatasaray, karşılaşmadan 7-0'lık galibiyetle ayrıldı.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

9. dakikada Oliveira'nın soldan kullandığı kornerde kaleye yönelen topu, kaleci Muhammed Şengezer güçlükle çizgi üzerinde kornere çeldi.

14. dakikada Galatasaray öne geçti. Ceza sahası dışı sol çaprazda Icardi'nin pasıyla buluşan Kerem Aktürkoğlu, ceza sahası yayı içindeki Oliveira ile duvar pası yaparak penaltı noktası üzerinde yeniden topu aldı. Önü açılan bu oyuncunun düzgün vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1

27. dakikada sağ kanatta korner bayrağına yakın yerden Traore'nin kullandığı serbest vuruşta ön direğe hareketlenen Münir'in kafayla vurduğu top, kaleci Muslera'da kaldı.

31. dakikada Boey'un sağdan ortasında altıpasta yükselen Abdülkerim Bardakcı'nın kafayla vurduğu top yan direğe çarptı. Pozisyonu takip eden Icardi, çizgi üzerinde tamamlamak istediği meşin yuvarlağa dokunamadı ve top oyun alanını terk etti.

36. dakikada sağ kanatta topla buluşan Traore, ceza sahasına girer girmez şutunu çekti. Yavaş giden meşin yuvarlağı kaleci Muslera kontrol etti.

43. dakikada sarı-kırmızılı ekip penaltı kazandı. Mertens'in pasıyla ceza sahasına giren Torreira, Ndayishimiye'nin müdahalesiyle yerde kalınca hakem Atilla Karaoğlan penaltı noktasını gösterdi.

45. dakikada penaltıyı kullanan Icardi, sert bir vuruşla fileleri havalandırdı: 0-2

45+4. dakikada konuk takım farkı 3'e çıkardı. Kendi yarı alanında sağ kanatta topu alan Rashica, uzun mesafe sürdüğü topla ceza sahasına sokuldu. Bu oyuncunun ortasında Ndayishimiye'nin müdahale etmesiyle kaleye yönelen meşin yuvarlak kaleci Muhammed'i de yanıltarak ağlara gitti: 0-3

Mücadelenin ilk yarısı konuk takımın 3-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

48. dakikada Galatasaray 4. golüne yaklaştı. Mertens'in pasıyla Başakşehir ceza sahası önünde topla buluşan Rashica, ceza sahasına girer girmez sağ çaprazdan sert vurdu, top üst direğe çarptı. Oyun alanına dönen topu savunma uzaklaştırdı.

59. dakikada konuk ekip 4. golünü attı. Caiçara'nın hatalı pasında topu kapan Kerem, Başakşehir ceza sahasına hareketlenen Icardi'ye pasını attı. Icardi'nin topuk pasıyla meşin yuvarlağı tekrar önünde bulan Kerem, düzgün bir vuruşla fileleri havalandırdı: 0-4

65. dakikada Galatasaray farkı 5'e yükseltti. Sol kanattan hızlı gelişen atakta Kerem Aktürkoğlu, ceza sahasındaki Rashica'ya pasını attı. Topu kontrol eden Rashica geriden gelen Mertens'e pasını attı. Mertens'in yerden vuruşunda, meşin yuvarlak köşeden ağlara gitti: 0-5

72. dakikada Galatasaray frikik kazandı. Başakşehir ceza sahasının önünden sağ çaprazdan Oliveira'nın ceza sahasına yerden sert gönderdiği topa Nelsson kayarak dokundu, meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.

85. dakikada Galatasaray 6. golünü buldu. Sağ kanatta topla buluşan Icardi, savunma arkasına hareketlenen Kerem'e pasını attı. Ceza sahasına giren Kerem'in yerden plase vuruşunda top ağlara gitti: 0-6

88. dakikada sarı-kırmızılı takım bir gol daha buldu. Sol kanattan kazanılan serbest vuruşu kullanan Mata'nın altıpas önüne gönderdiği topa Abdülkerim Bardakcı kafayı vurdu ve meşin yuvarlağı ağlara yolladı: 0-7

Karşılaşmayı Galatasaray 7-0 kazandı.

STAT: Başakşehir Fatih Terim

HAKEMLER: Atilla Karaoğlan, Ceyhun Sesigüzel, Serkan Ok

BAŞAKŞEHİR: Muhammed Şengezer, Çaiçara, Ndayishimiye, Duarte, Hasan Ali Kaldırım, Biglia (Dk. 46 Aleksic), Mahmut Tekdemir, Berkay Özcan (Dk. 46 Deniz Türüç), Traore (Dk. 64 Szysz), Münir (Dk. 64 Serdar Gürler), Keny (Dk. 82 Okaka)

GALATASARAY: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Emre Taşdemir (Dk. 23 Kazımcan Karataş), Torreira (Dk. 71 Berkan Kutlu), Oliveira (Dk. 80 Midtsjo), Rashica (Dk. 79 Barış Alper Yılmaz), Mertens (Dk. 72 Mata), Kerem Aktürkoğlu, Icardi

GOLLER: Dk. 14, 59 ve 85 Kerem Aktürkoğlu, Dk. 45 Icardi (Penaltıdan), Dk. 45+4 Ndayishimiye (Kendi kalesine), Dk. 65 Mertens, Dk. 88 Abdülkerim Bardakcı (Galatasaray),

SARI KARTLAR: Dk. 44 Ndayishimiye, Dk. 83 Aleksic (Medipol Başakşehir), Dk. 75 Rashica, Dk. 76 Muslera (Galatasaray)