Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray, RAMS Başakşehir'e konuk olacak.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yapılacak maç, saat 20.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Kadir Sağlam yönetecek. Başakşehir - Galatasaray maçı beIN Sports'tan canlı yayınlanacak. Karşılaşmanın VAR hakemi olarak ise Mustafa Öğretmenoğlu görev yapacak.

BAŞAKŞEHİR



Volkan Babacan, Lima, Duarte, Ba, Dubois, Karzev, Berkay, Serdar Gürler, Pelkas, Deniz Türüç, Piatek

GALATASARAY



Muslera, Boey, Sanchez, Abdülkerim, Kazımcan, Torreira, Sergio, Ziyech, Barış, Tete, Icardi

Ligde 4 maça çıkan sarı-kırmızılı takım, 3 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Bir maçı eksik Galatasaray, aynı sayıda maçı bulunan lider Fenerbahçe'nin 2 puan gerisinde ikinci sırada yer buldu.

Sezona iyi başlayamayan RAMS Başakşehir ise 4 karşılaşmada 1 galibiyet, 3 yenilgi yaşadı. Turuncu-lacivertliler, 3 puanla haftaya 16. sırada girdi.