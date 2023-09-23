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Spor

CANLI ANLATIM! Başakşehir-Galatasaray

Süper Lig 6. hafta mücadelesinde Başakşehir evinde Galatasaray'ı konuk ediyor. Karşılaşmanın canlı skor ve istatistiklerini star.com.tr'den takip edebilirsiniz.

23 Eylül 2023 Cumartesi 19:05 - Güncelleme:
CANLI ANLATIM! Başakşehir-Galatasaray
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Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray, RAMS Başakşehir'e konuk olacak.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yapılacak maç, saat 20.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Kadir Sağlam yönetecek. Başakşehir - Galatasaray maçı beIN Sports'tan canlı yayınlanacak. Karşılaşmanın VAR hakemi olarak ise Mustafa Öğretmenoğlu görev yapacak.

İLK 11'LER

BAŞAKŞEHİR

Volkan Babacan, Lima, Duarte, Ba, Dubois, Karzev, Berkay, Serdar Gürler, Pelkas, Deniz Türüç, Piatek

GALATASARAY

Muslera, Boey, Sanchez, Abdülkerim, Kazımcan, Torreira, Sergio, Ziyech, Barış, Tete, Icardi

Ligde 4 maça çıkan sarı-kırmızılı takım, 3 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Bir maçı eksik Galatasaray, aynı sayıda maçı bulunan lider Fenerbahçe'nin 2 puan gerisinde ikinci sırada yer buldu.

Sezona iyi başlayamayan RAMS Başakşehir ise 4 karşılaşmada 1 galibiyet, 3 yenilgi yaşadı. Turuncu-lacivertliler, 3 puanla haftaya 16. sırada girdi.

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