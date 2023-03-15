Temsilcimiz Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu rövanş maçında Belçika ekibi Gent'i ağırlıyor.

İki takım arasında Belçika'da oynanan karşılaşma Okaka ve Orban'ın karşılıklı golleriyle 1-1 sona ermişti.

Başakşehir'in turu geçmesi için maçı kazanması gerekiyor. Normal süre ve uzatmalarda eşitliğin bozulmaması halinde turu geçen tarafı belirlemek için seri penaltı atışlarına geçilecek.

Bu turu geçen ekip adını UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde çeyrek finale yazdıracak.

Medipol Başakşehir'de isimleri UEFA'ya bildirilen listede yer almayan Caner Erkin, Joao Figueiredo ve Shaocong Wu maçta forma giyemeyecek.

İLK 11'LER:

BAŞAKŞEHİR: Volkan Babacan, Ömer Ali, Leo Duarte, Touba, Lima, Mahmut, Biglia, Berkay Özcan, Deniz Türüç, Serdar Gürler, Okaka

GENT: Roef, Montes, Piatkowski, Ngadeu, Torunarigha, Fofana, Kums, De Sart, Hong, Cuypers, Orban

STAT: Fatih Terim Stadı

HAKEM: Benoit Bastien

SAAT: 20.00

YAYIN: TV8,5 / Exxen

İlk maç skoru: Gent 1-1 Başakşehir