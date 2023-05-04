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Spor

CANLI ANLATIM: Başakşehir-MKE Ankaragücü

Başakşehir, Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında sahasında MKE Ankaragücü'nü konuk ediyor. Maçın canlı skorunu ve istatistiklerini star.com.tr'den takip edebilirsiniz.

4 Mayıs 2023 Perşembe 20:05 - Güncelleme:
CANLI ANLATIM: Başakşehir-MKE Ankaragücü
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Medipol Başakşehir, Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında bugün sahasında MKE Ankaragücü ile karşılaşıyor.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan ve saat 20.30'da başlayan müsabakayı hakem Zorbay Küçük yönetiyor.

Bu karşılaşmanın rövanşı 23, 24 veya 25 Mayıs tarihlerinde oynanacak. Eşleşmede rakibine üstünlük sağlayan ekip, finalde Fenerbahçe-Demir Grup Sivasspor eşleşmesinin galibiyle şampiyonluk mücadelesine çıkacak.

Turuncu-lacivertli takım çeyrek finalde Galatasaray'ı, MKE Ankaragücü ise Trabzonspor'u eleyerek adını son 4 takım arasına yazdırdı.

OKAKA GERİ DÖNÜYOR

Medipol Başakşehir'de sakatlığı nedeniyle uzun süredir takımdan ayrı kalan Stefano Okaka, teknik direktör Emre Belözoğlu'nun şans vermesi halinde bu karşılaşmada forma giyebilecek.

Okaka, son olarak turuncu-lacivertli ekibin 19 Mart'ta ligde VavaCars Fatih Karagümrük ile oynadığı karşılaşmada oynamıştı.

İstanbul ekibinde sakatlığı süren Eden Karzev ise bu karşılaşmada da takımındaki yerini alamayacak.

İLK 11'LER

Başakşehir: Muhammed, Ömer Ali, Duarte, Touba, Caner, Biglia, Berkay, Aleksic, Januzaj, Serdar, Figueiredo.

Ankaragücü: Bahadır, Kitsiou, Malcuit, Atakan, Mujakic, Hanousek, Djokanovic, Pedrinho, Emre, Milson, Ali Sowe.

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