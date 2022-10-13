UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu dördüncü hafta maçında Medipol Başakşehir, Letonya'nın Rigas Skola takımıyla sahasında karşılaşacak.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 19.45'te başlayacak mücadeleyi, Malta Futbol Federasyonundan hakem Philip Farrugia yönetecek. Karşılaşma, TV8,5'tan naklen yayımlanacak.

Grupta namağlup 7 puanla liderlik koltuğunda oturan Başakşehir, Letonyalı rakibini yenerek yoluna devam etmek istiyor.

EKSİKLER



Başakşehir'de sakatlığı bulunan oyunculardan Patryk Szyzs'in durumu maç saatinde netlik kazanacak. Leonardo Duarte ve Şener Özbayraklı'nın ise maçta forma giymesi beklenmiyor. Öte yandan UEFA listesinde yer almayan Philippe Keny'nin de bu mücadelede oynama şansı bulunmuyor.

Letonya ekibinde ise kırmızı kart cezalısı Tomis Simkovic bu mücadelede forma giyemeyecek.

46. AVRUPA MAÇI



Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu dördüncü haftasında yarın Letonya temsilcisi RFS'yi konuk edeceği karşılaşmayla Avrupa kupalarında 46. kez sahaya çıkacak.

Turuncu-lacivertli ekip, Avrupa'da oynadığı 45 maçta 15 galibiyet, 11 beraberlik ve 19 mağlubiyet yaşadı.

Söz konusu müsabakalarda 58 gol atan Medipol Başakşehir, kalesinde 67 gole engel olamadı.

EMRE BELÖZOĞLU YÖNETİMİNDE AVRUPA'DA 10. MAÇ



Medipol Başakşehir, teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde Avrupa kupalarında 10, sınavını verecek.

Turuncu-lacivertliler, Belözoğlu yönetiminde geride kalan 9 karşılaşmada yenilgi yaşamazken, 6 galibiyet ve 3 beraberlikle sahadan ayrıldı. Medipol Başakşehir, bu maçlarda 19 gol atıp, kalesinde 4 gol gördü.

İstanbul ekibi, Emre Belözoğlu idaresinde İsrail'in Maccabi Netanya takımı ile sahasında oynadığı maçtan 1-1 eşitlikle ayrılırken, deplasmanda rakibini 1-0 mağlup ederek tur atlamayı başarmıştı. Turuncu-lacivertliler, İzlanda temsilcisi Breidablik'i ise deplasmanda 3-1, sahasında da 3-0 mağlup etti. Medipol Başakşehir, Belçika ekibi Antwerp ile İstanbul'da oynadığı maçtan 1-1'lik beraberlikle ayrılırken, deplasmanda rakibini 3-1 yenerek grup aşamasına kaldı. İstanbul ekibi, gruptaki ilk maçında deplasmanda İskoçya temsilcisi Hearts'ı 4-0, ikinci maçında da sahasında İtalyan ekibi Fiorentina'yı 3-0 mağlup etmeyi başardı. Turuncu-lacivertliler son maçında da RFS ile golsüz berabere kaldı.

SAHASINDA 23. MAÇ



Medipol Başakşehir, RFS mücadelesi ile Avrupa kupalarında 23. iç saha maçını oynayacak.

İstanbul ekibi, bugüne kadar evinde yaptığı 22 maçta, 8 galibiyet, 7 beraberlik ve 7 mağlubiyet yaşadı.

Bu maçlarda rakip fileleri 28 kez havalandıran turuncu-lacivertliler, kalesinde ise 23 golü engelleyemedi.

İLK 11'LER:

BAŞAKŞEHİR: Volkan Babacan, Caiçara, Mahmut Tekdemir, Touba, Hasan Ali Kaldırım, Berkay Özcan, Biglia, Aleksic, Deniz Türüç, Serdar Gürler, Okaka.

RIGAS SKOLA: Steinbors, Jatta, Jagodinskis, Lipuscek, Vlalukin, Friesenbichler, Panic, Saric, Mares, Ilic, Bill.