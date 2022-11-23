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Spor

CANLI ANLATIM! Belçika - Kanada

Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası F Grubu ilk maçında Belçika ile Kanda karşı karşıya geliyor. Maçın canlı skorunu star.com.tr'den takip edebilirsiniz.

23 Kasım 2022 Çarşamba 20:50 - Güncelleme:
CANLI ANLATIM! Belçika - Kanada
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Dünya Kupası'nda heyecan devam ediyor. F Grubu müsabakasında Belçika ile Kanada kozlarını paylaşacak.

Ahmed Bin Ali Stadı'nda oynanacak ve saat 22.00'de başlayacak mücadeleyi, Zambiyalı hakem Janny Sikazwe yönetecek. Belçika – Kanada maçı TRT1'den canlı olarak yayınlanacak.

İKİ TAKIMIN SON DURUMLARI

Kariyerinin en iyi dönemini geçiren Thibaut Courtois'e kaleyi emanet eden Belçika, Kevin de Bruyne'nin yanı sıra Süper Lig'de forma giyen Dries Mertens ve Michy Batshuayi gibi yıldızlara sahip.

John Herdman yönetimindeki Kanada'nın kadrosunda sakatlıktan yeni çıkan Beşiktaşlı Atiba Hutchinson ile Hataysporlu Samuel Adekugbe bulunuyor. İki takım arasındaki tek maçı Belçika, 2-0'lık skorla kazandı.

İLK 11'LER:

BELÇİKA: Courtois, Dendoncker, Alderweireld, Verthongen, Castagne, Witsel, Tielemans, Carrasco, Kevin de Bruyne, Eden Hazard, Batshuayi.

KANADA: Borjan, Johnston, Vitoria, Miller, Laryea, Alphonso Davies, Atiba Hutchinson, Eustaquio, Buchanan, Hoilett, Jonathan David.

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