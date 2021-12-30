30 Aralık 2021 Perşembe 20:06 - Güncelleme: 30 Aralık 2021 Perşembe 21:00

Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Beşiktaş, Altay'ı konuk ediyor.

Vodafone Park'taki karşılaşma saat 21.00'de başladı ve mücadeleyi hakem Ali Şansalan yönetiyor.

Statü gereği tek maç eleme usulüne göre oynanan karşılaşmada rakibine üstünlük kuracak ekip, son 16 turuna yükselecek.

İKİ TAKIMIN EKSİKLERİ



Beşiktaş'ta sakatlıkları bulunan Necip Uysal, Mert Günok ve Georges-Kevin N'Koudou, Gökhan Töre bu maçta forma giyemeyecek.

Altay'da İbrahim Öztürk, Murat Akça, Cebrail, Tolga ve Erhan karşılaşmada forma giyemeyecek. Takımın önemli kozları Kappel ve Bamba'nın durumları ise maç saatinde netlik kazanacak.

BEŞİKTAŞ GEÇEN SEZONUN KUPA ŞAMPİYONU



Geçen sezon finalde Fraport TAV Antalyaspor'u 2-0 yenen Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan takım oldu.

Son şampiyon Beşiktaş 5. turdan kupa mücadelesine başlayacak.

Siyah-beyazlı takım, Türkiye Kupası'nı 10 kez müzesine götürdü.

ALTAY 5. TUR'A NASIL GELDİ?



Beşiktaş'ın yarınki rakibi Altay, kupanın 3. turunda Belediye Derincespor'u 5-1 yenerek 4. tura yükseldi. 4. turda da Manisa FK'ye 4-2 üstünlük kuran Altay, 5. turda mücadele etme hakkı elde etti.

Bu arada, Spor Toto Süper Lig'de iki takım arasında İzmir'de oynanan maçı Altay 2-1 kazanmıştı.

İLK 11'LER:

BEŞİKTAŞ: Ersin Destanoğlu, Rosier, Serdar Saatçı, Montero, Umut Meraş, Josef, Atiba, Oğuzhan Özyakup, Ghezzal, Güven Yalçın, Batshuayi.

ALTAY: Cihan Topaloğlu, Eric, Thiam, Cebrail Karayel, Naderi, Zeki Yıldırım, Thaciano, Ceyhun Gülselam, Kappel, Rodriguez, Rayan.

BEŞİKTAŞ 0-0 ALTAY (İLK YARI OYNANIYOR)