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Spor

CANLI ANLATIM! Beşiktaş - Ankaragücü

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında lider Beşiktaş evinde Ankaragücü'nü konuk ediyor.

16 Nisan 2021 Cuma 18:00 - Güncelleme: 16 Nisan 2021 Cuma 18:05
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Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Beşiktaş, MKE Ankaragücü ile karşı karşıya geliyor.

Vodafone Park'da oynanacak mücadele saat 19.00'da başlayacak. Maçı Halis Özkahya yönetecek. Mücadelede VAR hakemi olarak Özgür Yankaya görev yapacak.

Ligde Fenerbahçe ve Kasımpaşa karşısında yaşadığı puan kayıplarının ardından oynadığı Aytemiz Alanyaspor ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçlarını kazanarak 70 puana ulaşan lider Beşiktaş, ikinci Fenerbahçe'nin 4, üçüncü Galatasaray'ın ise 8 puan önünde bulunuyor.

MKE Ankaragücü ligde oynadığı 32 maçta 10 galibiyet, 6 beraberlik ve 16 mağlubiyet ile topladığı 36 puanla averajla 13. sırada yer alıyor.

İKİ TAKIMIN EKSİKLERİ

Beşiktaş'ta uzun süreli sakatlıkları süren Cenk Tosun ile Ajdin Hasic'in yanı sıra Vincent Aboubakar maç kadrosunda yer almıyor.

Ankaragücü'nde tedavileri süren Ricardo Friedrich, Atakan Çankaya, Assane Diousse, Saba Lobjanidze ile Torgeir Börven'nin karşılaşmada oynaması beklenmiyor. Endri Çekici ise kart cezalısı.

İLK 11'LER

BEŞİKTAŞ: Ersin, Rosier, Vida, Welinton, Rıdvan, Josef, Ghezzal, Oğuzhan, Atiba, N'Koudou, Larin

ANKARAGÜCÜ: Korcan, Kitsiou, Kulusic, Sarlija, Pinto, İbrahim Akdağ, Alper Potuk, Geraldo, Paintsil, Badji, Emre Güral

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