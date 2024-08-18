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Spor

CANLI ANLATIM: Beşiktaş-Antalyaspor

Beşiktaş, Süper Lig'in ikinci hafta maçında sahasında Antalyaspor ile karşılaşacak. Mücadelenin canlı anlatım ve istatistiklerini star.com.tr'den takip edebilirsiniz.

18 Ağustos 2024 Pazar 18:36 - Güncelleme:
CANLI ANLATIM: Beşiktaş-Antalyaspor
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Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Antalyaspor'u konuk edecek.

Tüpraş Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 21.45'te başlayacak. Müsabakayı hakem Mehmet Türkmen yönetecek. Karşılaşmanın VAR koltuğunda ise Onur Özütoprak oturacak.

Siyah-beyazlı futbol takımı, bu sezon Dolmabahçe'de ilk kez taraftarıyla buluşacak.

Teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'un yanı sıra yeni transferler Ciro Immobile, Rafa Silva, Gabriel Paulista, Can Keleş, Emirhan Topçu ve Cher Ndour, forma giymeleri halinde Tüpraş Stadı'nda ilk kez siyah-beyazlı taraftarların karşısına çıkacak.

Beşiktaş, ligin ilk haftasında Samsunspor'u deplasmanda 2-0 mağlup etti. Antalyaspor ise sahasında Göztepe ile 0-0 berabere kaldı.

İLK 11'LER BELLİ OLDU

Beşiktaş: Mert Günok, Svensson, Paulista, Colley, Emirhan Topçu, Al-Musrati, Gedson, Rashica, Semih, Rafa Silva, Immobile

Antalyaspor: Piric, Veysel, Gerxhaliu, Kelven, Güray, Soner, Kaluzinski, Erdoğan Yeşilyurt, Van de Streek, Djenepo, Gaich

57. KEZ KARŞI KARŞIYA

İki takım arasında ligdeki rekabet, 11 Eylül 1982'de İstanbul'da yapılan ve Beşiktaş'ın 6-0 üstünlüğüyle sonuçlanan maçla başladı.

Süper Lig'de oynanan 56 müsabakanın 35'ini siyah-beyazlı takım, 8'ini Antalyaspor kazandı. 13 mücadele ise beraberlikle tamamlandı. Söz konusu maçlarda Beşiktaş 116 kez fileleri havalandırırken, kırmızı-beyazlı ekip 53 gol kaydetti.

BEŞİKTAŞ SAHASINDA ÜSTÜN

Siyah-beyazlı ekip, iç sahada oynadığı müsabakalarda Antalyaspor'a kurduğu üstünlükle ön plana çıkıyor.

Beşiktaş, cezası sebebiyle biri Eskişehir'de olmak üzere Akdeniz temsilcisiyle ev sahibi takım ünvanıyla yaptığı 28 karşılaşmanın 18'inden galibiyetle ayrıldı. Bu maçların 4'ünü Antalyaspor kazanırken, 6'sı ise beraberlikle sonuçlandı.

Bu karşılaşmalarda siyah-beyazlılar 51 gol atarken, kırmızı-beyazlı takım ise 15 kez ağları sarstı.

İSTANBUL'DA 7 YILDIR GALİBİYETİ YOK

Beşiktaş, Tüpraş Stadı'nda Antalyaspor ile oynadığı son 6 lig maçını kazanamadı.

Siyah-beyazlı takım, Akdeniz ekibine karşı Dolmabahçe'de son galibiyetini 13 Ağustos 2017'de 2-0'lık skorla elde etti. İki takım arasında Tüpraş Stadı'nda oynanan son 6 müsabakanın 3'ü beraberlikle sonuçlanırken, 3'ünden ise Antalyaspor galip ayrıldı.

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