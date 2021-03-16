16 Mart 2021 Salı 20:22 - Güncelleme: 16 Mart 2021 Salı 21:11

Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Beşiktaş, sahasında Başakşehir'i konuk ediyor.

Vodafone Park'taki mücadeleyi Fırat Aydınus yönetecek.

İLK 11'LER



BEŞİKTAŞ: Utku, Rosier, Welinton, Vida, Rıdvan, Dorukhan, Josef, Ghezzal, Oğuzhan, N'Koudou, Aboubakar



BAŞAKŞEHİR: Mert, Ömer Ali, Ponck, Epureanu, Hasan Ali, Tolga, Berkay, Youssouf, Deniz, Visca, Demba Ba



CANLI SKOR



Beşiktaş 2-0 Başakşehir

Goller: 17' Aboubakar, 22' Vida

CANLI ANLATIM (İLK YARI)



1' Maç başladı.

6' Sol kanattan kullanılan serbest vuruşta Welinton kafayı vurdu, top ağlara gitti ancak ofsayt bayrağı da havadaydı. Yapılan VAR kontrolünün ardından gol tekrardan iptal edildi.

GOL! 17' Oğuzhan'ın pasıyla ceza sahası sol çaprazla topla buluşan Aboubakar, rakibinden sıyrıldıktan sonra düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi.