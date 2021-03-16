Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Beşiktaş, sahasında Başakşehir'i konuk ediyor.
Vodafone Park'taki mücadeleyi Fırat Aydınus yönetecek.
İLK 11'LER
BEŞİKTAŞ: Utku, Rosier, Welinton, Vida, Rıdvan, Dorukhan, Josef, Ghezzal, Oğuzhan, N'Koudou, Aboubakar
BAŞAKŞEHİR: Mert, Ömer Ali, Ponck, Epureanu, Hasan Ali, Tolga, Berkay, Youssouf, Deniz, Visca, Demba Ba
CANLI SKOR
Beşiktaş 2-0 Başakşehir
Goller: 17' Aboubakar, 22' Vida
CANLI ANLATIM (İLK YARI)
1' Maç başladı.
6' Sol kanattan kullanılan serbest vuruşta Welinton kafayı vurdu, top ağlara gitti ancak ofsayt bayrağı da havadaydı. Yapılan VAR kontrolünün ardından gol tekrardan iptal edildi.
GOL! 17' Oğuzhan'ın pasıyla ceza sahası sol çaprazla topla buluşan Aboubakar, rakibinden sıyrıldıktan sonra düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi.
GOL! 22' Sol kanattan paslaşarak kullanılan köşe vuruşunda N'koudou'nun ortasında kale önünde Vida topu kafa vuruşuyla ağlara gönderdi.