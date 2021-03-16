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Spor

CANLI ANLATIM! Beşiktaş - Başakşehir

Ziraat Türkiye Kupası yarı final müsabakasında Beşiktaş evinde Medipol Başakşehir'i ağırlıyor.

16 Mart 2021 Salı 20:22 - Güncelleme: 16 Mart 2021 Salı 21:11
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Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Beşiktaş, sahasında Başakşehir'i konuk ediyor.

Vodafone Park'taki mücadeleyi Fırat Aydınus yönetecek.

İLK 11'LER

BEŞİKTAŞ: Utku, Rosier, Welinton, Vida, Rıdvan, Dorukhan, Josef, Ghezzal, Oğuzhan, N'Koudou, Aboubakar

BAŞAKŞEHİR: Mert, Ömer Ali, Ponck, Epureanu, Hasan Ali, Tolga, Berkay, Youssouf, Deniz, Visca, Demba Ba

CANLI SKOR

Beşiktaş 2-0 Başakşehir

Goller: 17' Aboubakar, 22' Vida

CANLI ANLATIM (İLK YARI)

1' Maç başladı.

6' Sol kanattan kullanılan serbest vuruşta Welinton kafayı vurdu, top ağlara gitti ancak ofsayt bayrağı da havadaydı. Yapılan VAR kontrolünün ardından gol tekrardan iptal edildi.

GOL! 17' Oğuzhan'ın pasıyla ceza sahası sol çaprazla topla buluşan Aboubakar, rakibinden sıyrıldıktan sonra düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi.

GOL! 22' Sol kanattan paslaşarak kullanılan köşe vuruşunda N'koudou'nun ortasında kale önünde Vida topu kafa vuruşuyla ağlara gönderdi.

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