13 Ağustos 2021 Cuma 19:28 - Güncelleme: 13 Ağustos 2021 Cuma 19:33

Süper Lig'de 2021-2022 sezonu açılış maçında Beşiktaş, sahasında Çaykur Rizespor ile karşılaşacak.

Vodafone Park'ta oynanacak karşılaşma saat 20.30'da başlayacak. Hakem Zorbay Küçük'ün yöneteceği mücadele beIN Sports'tan canlı yayınlanacak. Mücadelede Ümit Öztürk, VAR hakemi olarak görev yapacak.

Ligde geçtiğimiz sezonu şampiyon tamamlayan ve yeni yıl öncesinde kadrosunun büyük bölümünü korumayı başaran siyah-beyazlılar, lige iyi bir başlangıç yapmak istiyor.

Beşiktaş'ta sakatlık geçiren Tyler Boyd'un yanı sıra karantina süreci devam eden Alex Teixeira maç kadrosunda yer almıyor.

İLK 11'LER

BEŞİKTAŞ: Ersin, Rosier, Welinton, Vida, N'Sakala, Josef, Salih, Atiba Hutchinson, Ghezzal, N'Koudou, Kenan

ÇAYKUR RİZESPOR: Gökhan, Fabricio, Selim Ay, Holmen, Cemali, Djokovic, Dabo, Ronaldo, Alper Potuk, Erik Sabo, Loic Remy

BEŞİKTAŞ'IN HAZIRLIK MAÇLARI VE SONUÇLARI



Beşiktaş, hazırlık döneminde Medipol Başakşehir, Kayserispor ve Adana Demirspor'la özel maç yaptı. Medipol Başakşehir'i 1-0 yenen siyah-beyazlılar, Adana Demirspor ile 1-1 berabere kaldı, Kayserispor'a ise 3-0 mağlup oldu.

BEŞİKTAŞ SEZONU GENELLİKLE KAZANARAK AÇIYOR



Süper Lig'de 2021-2022 sezonunun açılış maçında Çaykur Rizespor'u ağırlayacak son şampiyon Beşiktaş, ilk hafta müsabakalarında aldığı başarılı sonuçlarla dikkati çekiyor.

Siyah-beyazlı takım, 63 yıllık lig tarihinde açılış karşılaşmalarında 38 galibiyet, 17 beraberlik ve 8 yenilgi yaşadı.

Beşiktaş, deplasmanda çıktığı 32 açılış maçının 11'ni kazandı, 14'ünde berabere kaldı, 7'sinde ise sahadan mağlup ayrıldı.

SON 8 SEZONDA TEK MAĞLUBİYET



Beşiktaş, son 8 sezondaki açılış maçlarının 7'sini kazanırken, sadece 1'inden mağlup ayrıldı.

Ligde 2019-2020 sezonunun ilk haftasında Demir Grup Sivasspor'a 3-0 yenilen siyah-beyazlı ekip, 2020-2021'de Trabzonspor'u 3-1, 2018-2019'da Akhisarspor'u 2-1, 2017-2018'de Antalyaspor'u 2-0, 2016-2017'de Alanyaspor'u 4-1, 2015-2016 ile 2014-2015'te ise Mersin İdmanyurdu'nu 5-2 ve 1-0 mağlup etti. Beşiktaş, 2013-2014 sezonunun açılış maçında ise Trabzonspor'a 2-0 üstünlük kurdu.

Sezonun ilk haftalarında oynadığı müsabakaların 54'ünde gol atan siyah-beyazlılar, 9'unda ise fileleri havalandıramadı.

Beşiktaş, ilk haftalarda çıktığı 25 maçta gol yemedi, 38 müsabakada ise kalesini gole kapatamadı.

İlk hafta karşılaşmalarında toplam 113 kez ağları sarsan siyah-beyazlı takım, kalesinde ise 48 gol gördü.