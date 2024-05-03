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Spor

CANLI ANLATIM: Beşiktaş-Çaykur Rizespor

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Beşiktaş, evinde Çaykur Rizespor'u konuk ediyor. Karşılaşmanın canlı anlatım ve istatistiklerini star.com.tr'den takip edebilirsiniz.

3 Mayıs 2024 Cuma 18:34 - Güncelleme:
CANLI ANLATIM: Beşiktaş-Çaykur Rizespor
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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında evinde Çaykur Rizespor'u ağırlayacak.

Tüpraş Stadı'ndaki karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Ali Şansalan'ın yöneteceği mücadelenin VAR koltuğunda Emre Malok oturacak. AVAR hakemi ise Kadir Sağlam olacak.

Aldığı kötü sonuçların ardından puan cetvelinde 5. sıraya kadar gerileyen siyah-beyazlıların 51 puanı bulunuyor.

Avrupa bileti almak isteyen ekiplerden Çaykur Rizespor ise 49 puanla 7. basamakta yer alıyor.

Ligin ilk yarısında Rize'de oynanan karşılaşmayı Beşiktaş, 4-0 kazanmıştı.

İLK 11'LER

Beşiktaş: Mert, Svensson, Necip, Omar, Serkan Emrecan, Salih, Muçi, Rashica, Ghezzal, Semih, Muleka.

Çaykur Rizespor: Tarık, Taha, Alikulov, Emirhan, İbrahim, Shelvey, Olawoyin, Varesanovic, Sauer, Akintola, Gaich.

*Beşiktaş, Arthur Masuaku'nun yapılan değerlendirmesinde diz kapağı altı yağ dokuda ödem tespit edildiğini ve Rizespor'a karşı forma giyemeyeceğini açıkladı.

BEŞİKTAŞ'TA EKSİKLER

Beşiktaş, Çaykur Rizespor karşısına çeşitli futbolcularından yoksun çıkacak.

Siyah-beyazlılar, alt baldır arka adalesinde gerilme ve kanama tespit edilen Gedson Fernandes ve ağabeyinin cenaze törenine katılmak üzere Gana'ya giden Daniel Amartey'in Rizespor maçı kadrosunda yer alamayacağını açıkladı.

Fenerbahçe maçında gördüğü kırmızı kartla cezalı duruma düşen Al-Musrati'nin yanı sıra tedavileri devam eden Tayfur Bingöl ve Amir Hadziahmetovic de forma giyemeyecek. Serkan Emrecan Terzi ve Bakhtiyor Zaynutdinov'un da karşılaşmada görev yapması beklenmezken, Demir Ege Tıknaz'ın durumu son antrenmanın ardından netleşecek.

İKİ OYUNCU SINIRDA

Beşiktaş'ta Semih Kılıçsoy ve Daniel Amartey sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Semih Kılıçsoy ve Daniel Amartey sarı kart görmeleri halinde bir sonraki hafta oynanacak olan Alanyaspor mücadelesinde cezalı olacak.

Bu arada Demir Ege Tıknaz da sarı kart ceza sınırında yer alıyor.

Öte yandan, sarı kart cezasını tamamlayan Jonas Svensson ise mücadelede görev verilmesi halinde forma giyebilecek.

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