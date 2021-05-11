11 Mayıs 2021 Salı 19:34 - Güncelleme: 11 Mayıs 2021 Salı 19:43

Süper Lig'in 41. haftasında Beşiktaş, Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak.

Vodafone Park'ta oynanacak karşılaşma saat 20.30'da başlayacak. Maçı Ali Palabıyık yönetecek. Mücadele VAR hakemi olarak Ümit Öztürk görev yapacak. Beşiktaş - Fatih Karagümrük maçı beIN Sports'tan canlı yayınlanacak.

Ligde oynadığı son karşılaşmada Galatasaray'a deplasmanda 3-1 yenilen ve takipçisi Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını 2'ye düşüren siyah-beyazlılar, 25 galibiyet, 6 galibiyet, 7 yenilgi ve 81 puanla lider durumda bulunuyor.

Süper Lig'deki ilk sezonunda başarılı bir performans ortaya koyan Fatih Karagümrük ise 14 galibiyet, 12'şer yenilgi ve beraberlikle 54 puan toplayarak sıralamanın 9'uncu basamağında yer alıyor.

Beşiktaş bu sezonun ilk yarısında oynanan karşılaşmada ise rakibini deplasmanda 4-1 mağlup etti.

İLK 11'LER



BEŞİKTAŞ: Ersin, Rosier, Vida, Welinton, NSakala, Josef, Ghezzal, Dorukhan, Ljajic, NKoudou, Larin

FATİH KARAGÜMRÜK: Viviano, Hedenstad, Roco, Zukanovic, Balkovec, Biglia, Bertolacci, Jimmy Durmaz, Ndao, Borini, Sobiech

