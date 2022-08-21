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Spor

CANLI ANLATIM! Beşiktaş - Fatih Karagümrük

Beşiktaş, Süper Lig'in 3. hafta mücadelesinde evinde Fatih Karagümrük'ü konuk ediyor. Maçın canlı skorunu star.com.tr'den takip edebilirsiniz.

21 Ağustos 2022 Pazar 20:49 - Güncelleme:
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Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında Beşiktaş, VavaCars Fatih Karagümrük ile karşı karşıya gelecek.

Vodafone Park'ta 21.45'te başlayacak mücadeleyi hakem Arda Kardeşler yönetecek. Kardeşler'in yardımcılığını Serkan Olguncan ve Hakan Yemişken yapacak. Karşılaşmanın VAR hakemi ise Özgüç Türkalp.

Ligde geçen haftanın en çok konuşulan sonuçlarından birine imza atan Beşiktaş, deplasmanda Corendon Alanyaspor'a karşı 3-0 öne geçtiği maçı 3-3 beraberlikle bitirmiş ve İstanbul'a 1 puanla dönmüştü. İlk hafta maçında Yukatel Kayserispor'u son dakikada mağlup eden siyah-beyazlı ekibin ligde 4 puanı bulunuyor.

İlk hafta Alanyaspor'a 4-2 yenilerek sezona başlayan Fatih Karagümrük, ikinci haftayı ise bay geçti.

CENK TOSUN DÖNÜYOR

Beşiktaş'ta sezonun ilk kırmızı kartını gören Cenk Tosun'un cezası sona erdi.

Kayserispor maçında gördüğü kırmızı kartın ardından Alanyaspor mücadelesinde forma giyemeyen Cenk görev verilmesi halinde maçta forma giyebilecek.

5 EKSİK VAR

Sakatlıklarının ardından bireysel çalışmalara yeni başlayan Welinton Souza, Josef de Souza ve Atiba Hutchinson'ın yanı sıra sakatlığı bulunan Rachid Ghezzal karşılaşmada görev alamayacak.

Bu dört oyuncunun dışında kırmızı kart cezalısı Emrecan Uzunhan da Fatih Karagümrük maçında yer alamayacak.

İLK 11'LER:

BEŞİKTAŞ: Ersin, Rosier, Necip, Saiss, Masuaku, Berkay, Salih, Gedson, N'Koudou, Muleka, Weghorst.

FATİH KARAGÜMRÜK: Viviano, Biraschi, Dresevic, Burak Bekaroğlu, Caner Erkin, Shukurov, Ozdoev, Ahmed Musa, Borini, Levent Mercan, Diagne.

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