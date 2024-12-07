Süper Lig'in 15. haftasında oynanacak dev maçta Beşiktaş ile Fenerbahçe karşılaşacak.

Tüpraş Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Mehmet Türkmen yönetecek. VAR koltuğunda Kadir Sağlam oturacak.

Siyah-beyazlı takım, Süper Lig'de çıktığı 13 maçta hanesine yazdırdığı 22 puanla haftaya 5. sırada girdi.

Lider Galatasaray'ın 13, ikinci Fenerbahçe'nin de 10 puan gerisinde bulunan ve şampiyonluk yarışının uzağında kalan Beşiktaş, idari ve sportif açıdan yaşadığı zorlu süreçte derbiyi kazanarak çıkışa geçmeyi hedefliyor.

11'LER BELLİ OLDU

Beşiktaş: Mert, Svensson, T. Talha, Emirhan, Masuaku, Al Musrati, Salih, Gedson, Rashica, Rafa Silva, Immobile

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi-Samuel, Samet, Djiku, Filip Kostic, Fred, Tadic, Amrabat, Oğuz Aydın, Saint-Maximin, Dzeko

FELİX UDUOKHAİ İLE PAULİSTA FORMA GİYEMEYECEK

Beşiktaş'ta Brezilyalı futbolcu Gabriel Paulista ile Felix Uduokhai, Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyecek.

UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Maccabi Tel Aviv ile oynanan maçta sakatlanan 34 yaşındaki stoper, ameliyat edilmişti.

Siyah-beyazlılarda sakatlığını atlatan Ernest Muçi'nin durumu ise belirsizliğini koruyor. İki futbolcunun Fenerbahçe derbisinde forma giyip giyemeyecekleri netlik kazanmadı.

5 FUTBOLCU CEZA SINIRINDA

Beşiktaş'ta 5 futbolcu, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Ligin geride kalan bölümünde 3'er kez sarı kartla cezalandırılan Moatasem Al Musrati, Ciro Immobile, Mert Günok, Jonas Svensson ve Ersin Destanoğlu, kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve 16. haftadaki Adana Demirspor müsabakasında görev yapamayacak.

FENERBAHÇE'DE TEK EKSİK

Fenerbahçe'de Beşiktaş maçı öncesinde Jayden Oosterwolde dışında eksik oyuncu bulunmuyor.

Sakatlığını atlatan Çağlar Söyüncü takımla birlikte çalışmalara başladı. Milli futbolcunun kadroda olup olmayacağının kararını teknik ekip verecek.

Sarı-lacivertli ekipte savunma oyuncularından Alexander Djiku ve Samet Akaydin ise kart sınırında. Bu oyuncular Beşiktaş karşısında forma giyip kart görmeleri durumunda, bir sonraki hafta iç sahada oynanacak RAMS Başakşehir müsabakasında takımlarını yalnız bırakacak.

SAHASINDA FENERBAHÇE'Yİ 4 MAÇTIR YENEMİYOR

Beşiktaş, iç sahada Fenerbahçe'ye karşı çıktığı son 4 derbiyi kazanamadı.

Siyah-beyazlılar, 2020-2021 sezonundan bu yana Dolmabahçe'de oynadığı 4 maçta 3 beraberlik ve 1 yenilgi yaşadı. Beşiktaş, sahasında Fenerbahçe'ye karşı son galibiyetini ise 2019-2020 sezonunda 2-0'lık skorla aldı.

SERDAR TOPRAKTEPE'NİN İKİNCİ DERBİSİ

Beşiktaş, teknik sorumlu Serdar Topraktepe yönetiminde ikinci derbisine çıkacak.

Siyah-beyazlı ekip, Giovanni van Bronckhorst ile yolların ayrılmasının ardından olağanüstü kongreye kadar takımın başında olacağı açıklanan Topraktepe ile geçen sezon da Fenerbahçe derbisinde mücadele etmişti.

Süper Lig'in 34. haftasında oynanan karşılaşmada Beşiktaş, deplasmanda Fenerbahçe'ye 2-1 mağlup olmuştu.

Siyah-beyazlılar, geride kalan sezon da iki dönem takımın başında bulunan Serdar Topraktepe yönetiminde tüm kulvarlarda 14. maçına çıkacak.

FENERBAHÇE'DE GÖZLER TADİC VE DZEKO'DA

Fenerbahçe'nin formda isimleri Edin Dzeko ve Dusan Tadic, Beşiktaş karşısında takımlarının en önemli gol ayağı olacak.

Bu sezon çıktığı 13 lig maçında 8 kez ağları sarsan Edin Dzeko, takımının en golcü ismi konumunda.

Ligde oynadığı 13 müsabakada 7 gol atıp 6 da asist yapan Dusan Tadic ise sarı-lacivertlilerde en fazla skor katkısı veren isim.

İki futbolcu, geçen sezon Tüpraş Stadı'nda oynanan maçta takımları adına fileleri birer kez havalandırırken 3-1'lik galibiyette önemli pay sahibi olmuştu.

CENK TOSUN ESKİ TAKIMINA KARŞI

Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı milli futbolcu Cenk Tosun, derbide şans bulması durumunda eski takımına karşı forma giyecek.

Gaziantepspor forması giydiği dönemde Beşiktaş'a karşı 6'sı lig, 2 Türkiye Kupası olmak üzere 8 maçta forma giyen Cenk Tosun, 2010-2014 yılları arasında oynanan bu maçlarda 1 kez gol sevinci yaşamıştı.

2014-2015 sezonu öncesinde Beşiktaş'a transfer olup 2017-2018 sezonunun devre arasında rekor bonservisle İngiltere'nin Everton takımına transfer olan milli futbolcu, 2020-2021 sezonunun devre arasında Beşiktaş'a kiralık olarak gelmişti. Cenk Tosun, 1 yıllık aranın ardından 2022-2023 sezonu öncesinde siyah-beyazlı takımla 2 yıllık sözleşme imzalarken, bu sezon başında Fenerbahçe'ye transfer oldu.

Beşiktaş formasıyla 3 Süper Lig şampiyonluğu yaşayan 33 yaşındaki futbolcu, eski takımına karşı ilk kez bir derbi maçta görev almaya hazırlanıyor.