Trendyol Süper Lig'in 29. haftasındaki derbi mücadelesinde Beşiktaş sahasında bugün Galatasaray'ı konuk edecek.

Tüpraş Stadı'nda oynanacak derbi, saat 20.30'da başlayacak. Karşılaşmayı hakem Yasin Kol yönetecek. Yasin Kol'un yardımcılıklarını Bora Özkara ve Samet Çiçek yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi ise Çağdaş Altay olacak. Mücadele beIN SPORTS 1'den naklen yayınlanacak.

Süper Lig'de çıktığı 26 maçta 12 galibiyet, 8 beraberlik, 6 yenilgi yaşayan Beşiktaş, 44 puan ve averajla haftaya dördüncü sırada girdi.

BEŞİKTAŞ: Mert, Svensson, Paulista, Emirhan, Masuaku, Gedson, Chamberlain, Rashica, Muçi, Joao Mario, Rafa Silva.



GALATASARAY: Muslera, Frankowski, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Torreira, Sara, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz, Morata, Osimhen.



Ligin geride kalan bölümünde oynadığı 27 karşılaşmada sahadan 22 kez galip ayrılan, 5'inde de berabere kalan namağlup Galatasaray, hanesine yazdırdığı 71 puanla zirvede yer alıyor.

Sezonun ilk yarısındaki derbide Galatasaray, konuk ettiği Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etti.

BEŞİKTAŞ'TA DÖRT EKSİK

Siyah-beyazlı takımda dört futbolcu, Galatasaray derbisinde formasından uzak kalacak.

Beşiktaş'ta sakatlığı nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalması beklenen Felix Uduokhai ve Emrecan Terzi ile takımdan ayrı çalışmalarını sürdüren Necip Uysal ve Bakhtiyor Zaynutdinov'un derbide forma giymesi beklenmiyor.

BEŞ OYUNCU CEZA SINIRINDA

Beşiktaş'ta beş futbolcu, Galatasaray derbisi öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Siyah-beyazlılarda kaleciler Mert Günok ile Ersin Destanoğlu, savunma oyuncusu Emirhan Topçu ve golcü futbolcular Ciro Immobile ile Semih Kılıçsoy, kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek.

Söz konusu beş futbolcu, Süper Lig'in 30. haftasında Kasımpaşa ile deplasmanda yapılacak karşılaşmada forma giyemeyecek.

SOLSKJAER'İN İLK DERBİSİ

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, ilk derbi sınavını Galatasaray karşısında verecek.

Siyah-beyazlı ekibin başındaki ilk maçına UEFA Avrupa Ligi'nde Athletic Bilbao karşısında çıkan Norveçli teknik adam, 11 maçta kulübede yer aldı.

Bu karşılaşmalarda 7 galibiyet elde eden Solskjaer, 1 beraberlik ve 3 de yenilgi yaşadı.

GALATASARAY'A SON ÜÇ LİG MAÇINDA KAYBETTİ

Beşiktaş, sarı-kırmızılı rakibine Süper Lig'de oynadığı son üç maçta mağlup oldu. Siyah-beyazlılar, 2023-2024 sezonunda oynanan iki lig maçında Galatasaray'a deplasmanda 2-1, sahasında da 1-0 yenilmişti. Beşiktaş, sezonun ilk yarısında ise RAMS Park'ta oynadığı derbiyi yine 2-1'lik skorla kaybetmişti.

Beşiktaş, sezon başında yapılan Turkcell Süper Kupa maçında Galatasaray'ı tarihi bir skorla 5-0 mağlup etti. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan müsabakada siyah-beyazlılara kupayı getiren golleri Ciro Immobile (2), Jonas Svensson, Rafa Silva ve Mustafa Hekimoğlu kaydetmişti. Beşiktaş bu sonuçla, Süper Kupa'yı üçüncü kez müzesine götürmüştü.

GALATASARAY TAM KADRO

Kritik derbi öncesinde sarı-kırmızılı ekipte eksik oyuncu bulunmuyor.

Ligin 25. haftasındaki TÜMOSAN Konyaspor maçından beri forma giyemeyen Senegalli sol bek Ismail Jakobs, sakatlığını atlattı. Yaklaşık 2 aylık süreçte 12 resmi maç kaçıran Jakobs'un iyileşmesine rağmen kondisyon eksiği ve sakatlığının yineleme riski nedeniyle derbide oynaması beklenmiyor.

Cezaları nedeniyle ligdeki son Onvo Antalyaspor maçının kadrosunda yer alamayan Ahmed Kutucu ve Günay Güvenç, derbide kadrodaki yerlerini alacak.

Kolombiya Milli Takımı'nın 20 Mart'ta Brezilya ile yaptığı müsabakada kaleci Allison Becker ile çarpışması sonrasında kafa travması nedeniyle oyundan çıkan Davinson Sanchez'in durumu kontrollerinin ardından netleşecek.

Milli takımlarda sakatlıklar yaşayan Victor Osimhen, Kaan Ayhan, Yunus Akgün ve Roland Sallai ise Beşiktaş'a karşı mücadele edebilecek.

İKİ FUTBOLCU CEZA SINIRINDA

Galatasaray'da 2 futbolcu Beşiktaş derbisi öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Attığı gollerle bu sezon sarı-kırmızılı ekibi sırtlayan Victor Osimhen'in yanı sıra Macar kanat oyuncusu Roland Sallai, sarı kart görmeleri durumunda 31. haftadaki hafta Samsunspor maçında forma giyemeyecek.

BEŞİKTAŞ İLE GALATASARAY, 358. RANDEVUYA ÇIKIYOR

Beşiktaş ile Galatasaray, yapacakları Trendyol Süper Lig mücadelesiyle tarihlerinde 358. kez karşı karşıya gelecek.

Taksim Stadı'nda 22 Ağustos 1924'te Beşiktaş'ın 2-0'lık galibiyetiyle başlayan rekabette, geride kalan 357 maçın 128'ini sarı-kırmızılılar, 115'ini ise siyah-beyazlılar kazandı. Rakiplerin 114 karşılaşması ise beraberlikle sonuçlandı.

Taraflar arasındaki tarihi rekabette Galatasaray'ın attığı 498 gole, Beşiktaş 470 golle karşılık verdi.