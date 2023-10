Trendyol Süper Lig'in 10. hafta maçında Beşiktaş, sahasında Gaziantep FK ile karşılaştı.

Tüpraş Stadyumu'nda oynanan maçı Beşiktaş 2-0 kazandı. Ev sahibi ekibin golleri 63. dakikada Salih Uçan, 75. dakikada ise Cenk Tosun'dan geldi.

Beşiktaş'ın ilk golünü atan Salih Uçan, Süper Lig tarihinde ilk kez kafa golü attı.

TARAFTARLARIN 100. YIL KOREOGRAFİSİ

Beşiktaş taraftarı, Gaziantep FK maçında Cumhuriyet'in 100. kuruluş yıl dönümü için hazırladıkları koreografiyi sergiledi.

Tribünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün resimlerinin yer aldığı görsel, makaralarla tribüne çekildi. Görselde Atatürk'ün Akaretler'de annesi Zübeyde Hanım ile kız kardeşi Makbule Hanım'ı bıraktığı ev, Bandırma gemisiyle Samsun'a gidişi, Kurtuluş Savaşı ve TBMM'nin açılışına dair figürlere yer verildi.

Görselde "Akaretler'den Cumhuriyet'e bize bıraktığın tüm emanetlere gözümüz gibi bakıyoruz." yazısı yer aldı.

İki takımın oyuncuları, "Şanlı Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlu olsun." pankartıyla sahaya çıktı.

BEŞİKTAŞ TARAFTARINDAN FİLİSTİN'E DESTEK

Siyah-beyazlı taraftarlar, açtıkları pankartlarla Filistin'e destek verdi.

Taraftarlar, tribünlerde "You will never walk alone Gazze (Asla yalnız yürümeyeceksin Gazze)" ve "Savaşın karşısında, mazlumun yanındayız" yazılı pankartlar açtı.

MAÇTAN DAKİKALAR(İLK YARI)

14. dakikada Maxim'in sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda Furkan Soyalp ön direkte meşin yuvarlağı topukla kaleye gönderdi, kaleci Ersin son anda topu kornere çeldi.

17. dakikada Onur Bulut'un sağ taraftan ortasında Zaynutdinov arka direkte voleyle vurdu, kaleci Nita topun ağlara gitmesine izin vermedi.

25. dakikada sağdan Onur Bulut'un ceza sahasına gönderdiği topa Cenk Tosun kafayla vurdu, meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı.

37. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazından Zaynutdinov'un uzaktan şutunda kaleci topu kurtardı.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

53. dakikada Gaziantep FK gole yaklaştı. Gradel'in sağdan ortasında arka direkte topla buluşan Dragus'un aşırtma vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

63. dakikada Beşiktaş öne geçti. Chamberlain'in soldan kullandığı kornerde Salih Uçan'ın altıpasın içinden yaptığı kafa vuruşunda top filelerle buluştu: 1-0.

75. dakikada siyah-beyazlı ekip farkı 2'ye çıkardı. Rashica'nın ceza sahası içi sağından ortasına arka direkte iyi yükselen Cenk Tosun, Arda Kızıldağ'ın üzerinden yaptığı kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-0.

80. dakikada Cenk Tosun'un uzak mesafeden çıkardığı şutta top direkten döndü.

Beşiktaş, karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı.

Stat: Tüpraş

Hakemler: Mete Kalkavan, Samet Çiçek, Candaş Elbil

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Onur Bulut, Bailly (Dk. 81 Onana), Necip Uysal, Zaynutdinov, Salih Uçan (Dk. 67 Hadziahmetovic), Gedson Fernandes, Ghezzal (Dk. 21 Yakup Arda Kılıç) (Dk. 81 Muleka), Chamberlain (Dk. 81 Demir Ege Tıknaz), Rashica, Cenk Tosun

Gaziantep FK: Nita, Mustafa Eskihellaç, Arda Kızıldağ, N'Koulou, Djilobodji, Morais, Gradel (Dk. 89 M'Bakata), Furkan Soyalp, Maxim, Dragus (Dk. 82 İlker Karakaş), Riascos (Dk. 67 Markovic)

Goller: Dk. 63 Salih Uçan, Dk. 75 Cenk Tosun (Beşiktaş)

Kırmızı kartlar: Dk. 86 Hadziahmetovic (Beşiktaş), Dk. 90+3 Furkan Soyalp (Gaziantep FK)

Sarı kartlar: Dk. 35 Dragus, Dk. 48 N'Koulou, Dk. 85 Gradel (Gaziantep FK), Dk. 54 Burak Yılmaz (Teknik sorumlu) (Beşiktaş)