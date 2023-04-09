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Spor

CANLI ANLATIM! Beşiktaş-Giresunspor

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 28. hafta mücadelesinde sahasında Giresunspor'u konuk ediyor. Maçın canlı skorunu ve istatistiklerini star.com.tr'den takip edebilirsiniz.

9 Nisan 2023 Pazar 19:31 - Güncelleme:
CANLI ANLATIM! Beşiktaş-Giresunspor
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Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş, Bitexen Giresunspor'u konuk ediyor.

Vodafone Park'ta saat 20.30'da başlayacak mücadeleyi Atilla Karaoğlan yönetiyor. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Abdullah Bora Özkara yapıyor. Karşılaşmayı beIN Sports canlı yayınlıyor. Karşılaşmada VAR hakemi olarak Özgür Yankaya görev alıyor.

Ligde oynadığı son maçta Fenerbahçe'yi Kadıköy'de 4-2 mağlup eden Beşiktaş, geride kalan 26 müsabakada 15 galibiyet, 7 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı.

Sezonun son haftalarına yaklaşılırken düşme tehlikesi yaşayan ekipler arasında yer alan Giresunspor ise oynadığı 25 maçta 5 galibiyet alabildi. Karadeniz ekibi, 9 maçta rakipleriyle berabere kalırken, 11 maçta sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

Sezonun ilk yarısındaki maçı Beşiktaş deplasmanda 1-0 kazanmıştı.

EKSİKLER

Beşiktaş'ta sakatlığı bulunan Tayyip Talha ve Dele Alli'nin yanı sıra cezalı Welinton kadroda yer alamayacak.

İLK 11'LER

BEŞİKTAŞ: Mert Günok, Onur Bulut, Colley, Saiss, Masuaku, Hadziahmetovic, Salih Uçan, Redmond, Ghezzal, Cenk Tosun, Aboubakar

GİRESUNSPOR: Ferhat, Hayrullah, Arias, Perez, Alper, Campuzano, Görkem, Mejia, Kuwas, Sainz, Bajic

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