04 Aralık 2020 Cuma 18:25 - Güncelleme: 04 Aralık 2020 Cuma 18:31

Süper Lig'in 11. haftasının açılış maçında Beşiktaş sahasında Kasımpaşa'yı konuk ediyor.

Vodafone Park'ta saat 19.30'da başlayacak mücadeleyi, hakem Bahattin Şimşek yönetecek.

Maç öncesi Beşiktaş, bir haftayı bay geçmesine rağmen 16 puanla 4. sırada yer alırken, 10 haftada 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 yenilgi yaşayan Kasımpaşa ise 15 puanla 5. sırada bulunuyor.

11'LER BELLİ OLDU



BEŞİKTAŞ: Utku, Rosier, Welinton, Montero, Rıdvan, Atiba, Ghezzal, Dorukhan, Mensah, N'Koudou, Aboubakar



KASIMPAŞA: Ramazan, Hadergjonaj, Sadiku, Brecka, Yusuf, Tirpan, Carius, Hajradinovic, Koita, Koomson, Hodzic.



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Beşiktaş 0-0 Kasımpaşa

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