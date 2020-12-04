Süper Lig'in 11. haftasının açılış maçında Beşiktaş sahasında Kasımpaşa'yı konuk ediyor.
Vodafone Park'ta saat 19.30'da başlayacak mücadeleyi, hakem Bahattin Şimşek yönetecek.
Maç öncesi Beşiktaş, bir haftayı bay geçmesine rağmen 16 puanla 4. sırada yer alırken, 10 haftada 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 yenilgi yaşayan Kasımpaşa ise 15 puanla 5. sırada bulunuyor.
11'LER BELLİ OLDU
BEŞİKTAŞ: Utku, Rosier, Welinton, Montero, Rıdvan, Atiba, Ghezzal, Dorukhan, Mensah, N'Koudou, Aboubakar
KASIMPAŞA: Ramazan, Hadergjonaj, Sadiku, Brecka, Yusuf, Tirpan, Carius, Hajradinovic, Koita, Koomson, Hodzic.
CANLI SKOR
Beşiktaş 0-0 Kasımpaşa
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